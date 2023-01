Westside devrait-il rejoindre North Okanagan? Les administrateurs discutent de la possibilité

Les directeurs du district régional de North Okanagan (RDNO) sont sur le point de discuter de la possibilité d’ajouter le North Westside à ses limites – une idée pour laquelle les résidents ont exprimé leur intérêt.

Le North Westside est situé dans la partie nord du district régional de Central Okanagan (RDCO), s’étendant de Westshore Estates, Killiney Beach, Upper Fintry, Fintry et La Casa, et s’étendant vers le sud jusqu’à Caesar’s Landing.

L’année dernière, le DRCO a reçu l’étude sur la gouvernance et les services de North Westside, qui a recueilli les opinions des résidents de North Westside sur leur gouvernance par le biais de quatre journées portes ouvertes.

Les résultats de l’engagement du public ont montré que 63 % des répondants n’étaient pas d’accord pour dire qu’ils reçoivent actuellement une gamme suffisante de services de la part du RDCO, 73 % ont déclaré qu’ils ne reçoivent pas une bonne valeur pour les impôts payés et 63 % ont indiqué qu’ils ne reçoivent pas suffisamment de services. recevoir suffisamment d’informations sur les services locaux et les coûts des services de la part du DRCO. Les services ayant obtenu le taux de satisfaction le plus bas étaient la protection contre les incendies, l’eau, la planification des secteurs électoraux, le sauvetage régional et la planification d’urgence, l’administration et l’application des règlements.

Le sondage a également révélé que 80 % des répondants estiment que Kelowna « a la capacité de contrôler le résultat des votes pondérés », éclipsant leurs préoccupations. En ce qui concerne les intérêts locaux de North Westside, 87 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas bien représentés dans le processus décisionnel du RDCO.

Seulement 54 % ont exprimé un lien avec d’autres communautés du centre de l’Okanagan, et 37 % n’ont exprimé aucun lien de ce type.

Les résidents de North Westside ont également exprimé le désir d’envisager d’être intégrés au RDNO. Les observations écrites ont révélé « un désir d’examiner et de comprendre les avantages potentiels associés à un transfert au RDNO », étant donné que le nord de l’Okanagan compte plusieurs circonscriptions électorales et des municipalités relativement petites, et n’a pas une juridiction aussi dominante que Kelowna.

Dans la liste des options à considérer de l’étude, une option consiste à modifier les limites des districts régionaux de sorte que la limite du RDCO exclut le North Westside. Dans ce scénario, la communauté rejoindrait le RDNO soit en tant que zone électorale distincte, soit dans le cadre d’une zone électorale existante du RDNO. L’étude note qu’il est actuellement impossible, « avant qu’une nouvelle étude soit entreprise, de comprendre pleinement les implications d’un changement des limites du district régional pour les communautés du North Westside.

