Westside Daze regorge de divertissements et de favoris de la foule

Westside Daze revient du 7 au 9 juillet avec une autre gamme fantastique d’événements, de divertissements et d’activités.

Le festival, organisé par la Westside Celebration Society, débutera vendredi à 18 h au Memorial Park à West Kelowna. Le premier groupe musical à monter sur scène est le duo folk d’Okanagan, Josh & Bex. Également au rendez-vous, Michael Daniels, un auteur-compositeur-interprète de musique country de la Saskatchewan. Totally Twain de Vancouver se termine vendredi soir.

Il y a deux événements majeurs le samedi, dont la Westside Daze Parade.

« J’ai obtenu le Vernon Girls Trumpet Band et le Kelowna Pipe Band, qui participeront au défilé », a déclaré Mike Schell, directeur exécutif du festival.

Un autre moment fort et favori des fans est Thrash Wrestling.

« Nous les avons amenés l’année dernière et ils étaient tout simplement géniaux », a ajouté Schell. « Voir ces artistes faire ça et l’aimer et la foule s’en nourrir, avec un annonceur de ring pour donner l’expérience complète. »

Les divertissements du samedi après-midi incluent The Regals, un groupe de danse rock classique des années 50/60 basé à Kelowna.

La programmation du soir comprend Tim Nutt de Trainwreck Comedy, les rockers classiques de Penticton 13 Broken Bones, The Soul of Motown et le Kinshira Fire Show. Schell a noté qu’ils ont ajouté plus d’actes cette année.

« Juste pour donner un peu plus de vie au festival et faire avancer les gens. »

Les activités d’une journée comprennent le midway, les concessions alimentaires et le Westside Daze Raffle Booth. Samedi également, un dunk tank avec les West Kelowna Warriors, ainsi que des activités pour les enfants et la famille.

Le dimanche comprend le Lions Pancake Breakfast de 9h00 à 11h00 et une célébration de culte communautaire de 9h30 à 11h00, avant de conclure avec des remarques de clôture à 14h00.

Un calendrier complet des événements peut être trouvé sur le site Web de Westside Daze.

