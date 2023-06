Westside Daze apporte « une ambiance de festival familial gratuite et amusante »

En ce qui concerne l’esprit communautaire, Westside Daze est un gagnant haut la main.

L’événement populaire de West Kelowna, organisé par la Westside Celebration Society, se déroule sur trois jours ce week-end (du 7 au 9 juillet).

« Nous voulions vraiment apporter cette ambiance de festival familial gratuit et amusant », a déclaré Mike Schell, directeur exécutif du festival, qui a également souligné que de nombreuses familles souffrent en ce moment.

« Nous voulions redonner à la communauté et c’est pourquoi, Westside Daze étant une société à but non lucratif, nous rendons tous nos événements gratuits. »

Il y a des concessions alimentaires, des artisans et des artisans, ainsi que des manèges et des jeux à mi-chemin, pour dépenser de l’argent. Mais tout le reste, les divertissements, les activités pour les enfants et la famille, et plus encore, sont tous gratuits.

Schell a ajouté que ce n’est pas un événement que vous pouvez organiser sans un soutien important de la communauté.

« L’un de nos directeurs travaille avec Emmanuel Church, et nous avons recruté plus de 50 bénévoles cette année pour nous aider. Parlez de la communauté qui s’intensifie.

Schell, qui est un ancien président de la société, a été impliqué avec Westside Daze au cours des 10 dernières années.

« Aider notre nouveau président (Branden Jewsbury) à assumer ce rôle et il a fait un excellent travail », a ajouté Schell. « Nous travaillons tous dur pour Westside Daze. »

Le festival débutera vendredi à 18 h au Memorial Park (3743 Old Okanagan Highway).

Le défilé est samedi, commençant à 10h30 du coin des routes Brenda Lee et Butt, et continuant le long de la Old Okanagan Highway et Brown Road, avant de se terminer à Butt Road.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de Westside Daze.

