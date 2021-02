Westpac prévoit une hausse des prix des logements de 20% au cours des deux prochaines années

Westpac prévoit une hausse de 20% des prix immobiliers australiens au cours des deux prochaines années, ce qui verrait la valeur des maisons à Sydney augmenter de 200 000 $.

La deuxième plus grande banque australienne a déclaré que des taux d’intérêt historiquement bas de seulement 0,1% feraient augmenter la valeur des biens immobiliers des capitales de 10% en 2021 et 2022.

Une augmentation de 20% verrait le prix médian des maisons à Sydney augmenter de 207 000 dollars au cours des deux prochaines années, passant de 1,034 million de dollars déjà coûteux à 1,24 million de dollars.

La Banque de réserve a abaissé les taux d’intérêt à un niveau record de 0,1% en novembre et le gouverneur Philip Lowe a déclaré à plusieurs reprises que le taux au comptant n’augmenterait pas avant 2023.

Les économistes de Westpac, Bill Evans et Matthew Hassan, ont déclaré que les faibles taux d’intérêt de tous les temps et une forte reprise après la récession de Covid de l’année dernière stimuleraient le marché immobilier.

« L’essentiel est que la reprise de l’immobilier en Australie a maintenant une forte dynamique qui semble encore augmenter et restera bien soutenue par les conditions monétaires et une amélioration du contexte économique », ont-ils déclaré.

Les prix des maisons et des appartements à Sydney et Brisbane devraient augmenter de 10% en 2021, suivis de 10% l’année prochaine.

On s’attendait à ce que Perth fasse encore mieux cette année avec des hausses de prix de l’immobilier de 12% en 2021 avant une augmentation plus modeste de 8% en 2022.

Les prix médians des logements à Melbourne devraient augmenter de 8% plus modérés en 2021, suivis d’une augmentation de 10% l’année prochaine.

Une augmentation de 20% verrait le prix médian des maisons à Sydney augmenter de 207 000 $ au cours des deux prochaines années, passant de 1,034 million de dollars déjà coûteux à 1,24 million de dollars.

Prévisions de prix immobiliers Sydney: 10% (2021), 10% (2022) Melbourne: 8% (2021), 10% (2022) Brisbane: 10% (2021), 10% (2022) Perth: 12% (2021), 8% (2022) Adélaïde: 10% (2021), 8% (2022) Hobart: 8 pour cent (2021), 6 pour cent (2022) Australie: 10% (2021), 10% (2022)

Les prix d’Adélaïde devraient augmenter de 10% en 2021 et de 8% en 2022 alors que les valeurs équivalentes de Hobart ont augmenté de 8% cette année et de 6% l’année prochaine.

Westpac est encore plus optimiste que la Commonwealth Bank, qui prévoyait la semaine dernière une augmentation de 14% de la valeur des logements dans les capitales en 2021 et 2022.

Pas plus tard qu’en septembre, Westpac prévoyait que les prix de l’immobilier dans les capitales augmenteraient de 4% en 2021 et de 10% en 2022.

Ces prévisions optimistes mais moins optimistes ont été faites, car les cinq millions d’habitants de Melbourne sont restés un verrouillage strict de trois mois.

Avec le déploiement d’un vaccin en cours, Westpac s’attendait à ce qu’une croissance économique plus forte et la confiance des consommateurs soutiennent le marché du logement, en particulier dans les plus grandes villes qui, l’année dernière, avaient plus de cas et de restrictions Covid.

« Notez que les développements de vaccins influenceront également la performance relative des différents marchés du logement », a déclaré Westpac.

« Les plus petites capitales et régions sont bien placées pour continuer à surperformer en 2021, mais la croissance se déplacera vers les trois capitales de l’est – Sydney, Melbourne et Brisbane en 2022, car la fin de la pandémie permet aux frontières internationales de rouvrir. »

Westpac, cependant, a déclaré qu’une fermeture prolongée de l’Australie aux touristes et aux étudiants internationaux pourrait nuire aux prix de l’immobilier à partir de 2023, car l’arrêt de la forte croissance démographique a créé une offre excédentaire de logements.

Néanmoins, Westpac a déclaré que la suspension temporaire de l’immigration n’avait pas encore affecté la valeur des appartements à Sydney et à Melbourne, bien que certaines banlieues soient plus vulnérables à une récession.

« Si les frontières restent fermées plus longtemps ou si les flux migratoires sont lents à redémarrer, cela pourrait entraîner une offre physique excédentaire de logements à l’échelle du marché d’ici 2022 », a-t-il déclaré.

«Comment cela peut influencer les conditions du marché et la croissance des prix n’est pas clair.

« La performance des sous-marchés de Sydney et de Melbourne suggère également que le frein plus large de la baisse de la migration et de l’offre excédentaire d’appartements peut être assez limité », a-t-il déclaré.

«Les prix unitaires sur ces marchés sont clairement sous-performants, en particulier dans les zones à forte concentration d’appartements« de grande hauteur »».