Westover: le vainqueur du Derby irlandais devrait revenir à quatre pour Juddmonte et Ralph Beckett | Nouvelles de la course

Westover semble prêt à rester à l’entraînement à l’âge de quatre ans après sa sixième place dans le Prix de l’Arc de Triomphe.

Après avoir commencé la campagne avec une victoire dans le Classic Trial, le poulain formé par Ralph Beckett a été un peu un perdant malchanceux lors d’un passage difficile pour terminer troisième de Desert Crown dans le Derby d’Epsom.

Il a gagné la rédemption classique lors de son intégration dans l’équivalent irlandais au Curragh, mais n’a pas réussi à briller entre les mains de Colin Keane lorsqu’il a expulsé le favori 13-8 pour le King George à Ascot en juillet.

Image:

Westover (casquette rose) poursuit le vainqueur du Derby Desert Crown à Epsom





Compte tenu d’une pause estivale de 71 jours, Westover a retrouvé Rob Hornby pour son voyage à Paris et son gestionnaire pense qu’il a au moins égalé ses niveaux de début de saison lors de son retour – une performance qui donne beaucoup d’espoir avant un probable quatre- campagne d’un an.

“Je pensais qu’il avait couru près de sa course du Derby irlandais, sinon de sa course du Derby, sur un terrain qui ne jouait peut-être pas à ses points forts et c’était génial de le remettre sur la bonne voie et d’être aussi proche de ce qu’il faisait de mieux”, a déclaré Beckett.

“C’est un gros cheval, il a également grandi tout au long de l’année et il devrait passer de trois à quatre.

“Il s’est très bien sorti de la course, je suis vraiment content de lui et de la façon dont il s’en est sorti. Nous n’avons pas encore fait de plans, mais je suis sûr que nous le ferons.”

Lorsqu’on lui a demandé si le fils de Frankel, propriété de Juddmonte, resterait à l’entraînement, Beckett a ajouté: “Oui, cela semble arriver.”