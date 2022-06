Westover domine pour la couronne du Derby irlandais | Nouvelles de la course

Westover a transformé le Dubai Duty Free Irish Derby en une procession avec une démonstration dominante au Curragh.

Considéré par beaucoup comme un troisième malchanceux à Epsom derrière Desert Crown, Rob Hornby avait été remplacé par le jockey champion d’Irlande Colin Keane pour sa mission classique.

Keane avait l’intention de ne pas laisser French Claim prendre trop d’avance et alors que Westover suivait le rythme, son principal rival sur le marché, Aidan O’Brien’s Oaks vainqueur mardi, a été abandonné par Ryan Moore.

Lionel a été l’un des premiers battus et lorsque Moore a tenté de rattraper son retard mardi, Keane a demandé à Westover d’aller gagner la course à deux stades de distance.

Le poulain formé par Ralph Beckett a galopé sans relâche et tandis que Piz Badile a poursuivi le match, il n’était pas à la hauteur de l’impressionnant vainqueur.

Une distance gagnante de sept longueurs a annoncé sa supériorité avec deux autres retours à French Claim en troisième. Mardi est rentré quatrième.

Le vainqueur a été coupé à 4-1 sur 10 par Paddy Power pour les King George VI And Queen Elizabeth Stakes, alors qu’il est 7-4 sur 4-1 pour le St Leger avec Ladbrokes.

Keane a déclaré: “Je suppose que chaque jockey dit que la course qu’il aimerait gagner est le Derby d’Epsom, la seconde serait le Derby irlandais, je pense. C’est formidable de gagner notre Derby à domicile. C’est incroyable.

“Tous mes devoirs à Rob Hornby, je l’ai appelé ce matin et il m’a dit tout ce que je devais savoir sur le cheval – un vrai gentleman. Il a dit que le cheval faisait bien le voyage et qu’il irait plus loin, alors n’ayez pas peur pour l’épuiser. Il a dit qu’une chose qu’il ferait était d’atteindre la ligne. Ralph a dit la même chose et, quand vous vous présentez, faites-le rouler et vous continuerez.

“J’avais (un peu envie d’un furlong) mais une fois qu’il est arrivé derrière un, il m’a fait une belle balade. C’est un monstre de cheval, donc il ne sera qu’un meilleur cheval l’année prochaine.

“Je suis très reconnaissant et reconnaissant envers les propriétaires, la famille Juddmonte, ils nous ont été très bons et fidèles depuis qu’ils ont rejoint Glenburnie (l’écurie de l’entraîneur retenu Ger Lyons). Je suis très reconnaissant qu’ils m’aient fait confiance monter ce cheval aujourd’hui.”