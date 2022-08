Weston : Pourquoi l’argent est-il si déroutant ?

La gestion de l’argent est une compétence essentielle dans la vie, mais la plupart des adultes américains échoueraient à un test de littératie financière.

Considérez les résultats d’une enquête destinée à mesurer la littératie financière, appelée l’indice des finances personnelles du TIAA Institute-GFLEC. En moyenne, les adultes américains n’ont répondu correctement qu’à 50 % de ses questions sur la littératie financière en 2022.

En d’autres termes : si vous trouvez l’argent confus, vous êtes loin d’être seul. Mais les raisons pour lesquelles vous êtes déconcerté peuvent avoir plus à voir avec le fonctionnement de notre cerveau qu’avec le fonctionnement de l’argent. Comprendre certains des obstacles courants, ainsi que des stratégies pour y faire face, pourrait vous aider à enfin maîtriser vos finances.

L’ARGENT EST UN NOUVEAU LANGAGE

Vous ne vous attendriez pas à avoir une conversation fluide à Madrid ou à Mexico si vous ne connaissiez que quelques mots d’espagnol. De même, les finances personnelles regorgent de termes, de jargon et de concepts qui prennent du temps à apprendre.

“Entrer dans le monde de l’argent, c’est comme entrer dans une toute nouvelle culture et apprendre une nouvelle langue”, déclare Ed Coambs, planificateur financier agréé et thérapeute de couple à Charlotte, en Caroline du Nord.

Vous ne devriez pas vous sentir stupide de ne pas tout comprendre instantanément, et personne ne devrait vous faire ressentir cela. Cependant, l’apprentissage peut être plus difficile si nous rencontrons des personnes critiques, condescendantes ou dogmatiques – ce qui décrit malheureusement de nombreuses personnes qui maîtrisent le jargon des finances personnelles.

« De nombreux experts financiers, professionnels ou non, peuvent devenir plus ou moins autoritaires : « Oui, je sais ce qui est le mieux pour vous. C’est ce que vous devriez faire », dit Coambs.

Les personnes ayant une approche rigide des finances personnelles peuvent ne pas comprendre la culture et les expériences de vie qui vous ont façonné. Ils peuvent insister pour que vous consacriez chaque dollar possible au remboursement de vos dettes ou à l’épargne pour la retraite, par exemple, mais vous pouvez penser qu’il est important de verser la dîme à votre église ou de soutenir vos parents âgés.

Plutôt que de dicter comment vous devriez dépenser votre argent, des conseillers utiles rencontrent les gens là où ils se trouvent, explique Rachael DeLeon, directrice par intérim de l’Association for Financial Counseling & Planning Education, une fondation à but non lucratif qui administre les diplômes de conseil financier.

« C’est comprendre : quelles sont vos valeurs ? Qu’est-ce qui est important pour vous ? Et comment faites-vous pour que cela fonctionne dans votre propre situation financière ? » dit DeLeon.

L’ARGENT EST ÉMOTIONNEL

Pour beaucoup de gens, l’argent évoque des émotions fortes et souvent négatives. Par exemple, si vous avez du mal à gérer vos finances, vous pourriez être si gêné que vous essayez d’éviter de parler ou même de penser à l’argent.

“C’est ce qui empêche vraiment les gens de gagner de l’argent”, déclare Coambs. “Ils ont honte de ne pas savoir, et ils ont le sentiment qu’ils devraient savoir.”

Les premières expériences douloureuses façonnent souvent notre vision de l’argent, déclare Coambs, auteur de “The Healthy Love & Money Way: How the Four Attachment Styles Impact Your Financial Well-Being”. Écouter des parents se disputer pour l’argent ou souffrir de difficultés financières peut être traumatisant, nous laissant convaincus que l’argent est dangereux ou honteux.

Coambs suggère de discuter de vos sentiments au sujet de l’argent avec des personnes compatissantes et compatissantes. Cela pourrait inclure un conseiller financier empathique, un thérapeute financier ou des amis de confiance et bien informés.

“L’action repose sur le sentiment de sécurité pour beaucoup d’entre nous”, déclare Coambs. “Jusqu’à ce que nous nous sentions en sécurité et acceptés, nous allons généralement nous sentir coincés et bloqués.”

L’ARGENT EST COLLABORATIF

La peur est une autre émotion courante que les gens ressentent à propos de l’argent : la peur de faire une erreur, de ne pas en avoir assez, ou d’être victime d’une arnaque ou d’être induit en erreur.

“Il y a beaucoup de prédateurs dans cet espace, et il est difficile de savoir à qui faire confiance”, déclare DeLeon.

S’éduquer est crucial. Vous pouvez en apprendre davantage sur les bases des finances personnelles auprès de sources fiables, telles que le Consumer Financial Protection Bureau ou JumpStart Coalition, qui se concentre sur la littératie financière des jeunes, dit DeLeon.

Mais vous pouvez également engager des personnes pour vous aider. DeLeon recommande des conseillers payants, ce qui signifie qu’ils ne sont rémunérés que par les honoraires payés par leurs clients plutôt que par des commissions ou d’autres arrangements financiers qui pourraient influencer leurs conseils.

Recherchez des conseillers qui sont des fiduciaires, ce qui signifie qu’ils sont tenus de faire passer vos intérêts avant les leurs. Les conseillers fiduciaires comprennent les CFP et les personnes possédant les titres de compétences offerts par l’organisation de DeLeon, l’AFCPE, y compris les conseillers financiers accrédités et les entraîneurs en forme financière.

Actuellement, l’AFCPE propose des séances de conseil financier virtuelles gratuites. Vous pouvez en savoir plus sur le site de l’AFCPE. De plus, votre employeur, fournisseur 401(k), banque ou coopérative de crédit peut également offrir des conseils financiers gratuits ou à faible coût.

Avec de l’argent, il est plus important de savoir à qui demander que d’avoir toutes les réponses nous-mêmes, dit DeLeon.

“Tout le monde n’a pas besoin d’être un expert en finances personnelles”, déclare DeLeon.

—Liz Weston de Nerdwallet, Associated Press

FamillesFinance