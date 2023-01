Weston McKennie recherché par Dortmund et Bournemouth

Le milieu de terrain de la Juventus et de l’USMNT Weston McKennie est dans l’œil d’un certain nombre de clubs, dont le Borussia Dortmund et Bournemouth. Le tournant de l’année en 2023 signifie que la fenêtre de transfert de janvier est officiellement ouverte. Par conséquent, les clubs peuvent commencer à acquérir de nouveaux actifs pour la seconde moitié de la campagne.

Weston McKennie pourrait être l’un de ces joueurs, le Borussia Dortmund et Bournemouth ayant manifesté leur intérêt, selon Calcio Mercato. La Juventus veut vendre le milieu de terrain américain. Après être arrivé de Schalke à l’été 2021 pour un peu plus de 20 millions de dollars après une période de prêt d’une saison, McKennie n’a pas explosé sur les lieux. Bien qu’il soit un joueur décent, il ne montre son éclat qu’en flashs. Quatre buts en 29 apparitions la saison dernière ont mené à trois buts et une passe avec 16 apparitions dans la campagne actuelle.

Bournemouth et le Borussia Dortmund sont deux clubs qui lorgnent Weston McKennie. Il a de l’expérience en Allemagne, ayant gravi les échelons avec Schalke avant de faire ses débuts en équipe première. Ensuite, Bournemouth est un point d’atterrissage intéressant en raison de l’injection d’argent des Cherries sous un nouveau propriétaire américain.

À son tour, la Juventus utiliserait l’argent pour consolider d’autres sites. Paul Pogba revient d’une blessure après avoir raté tous les matchs de la saison en cours. Adrien Rabiot, vice-champion du monde, est l’autre homme du milieu de terrain que Max Allegri peut utiliser. La Juventus pense qu’elle peut encore obtenir une somme décente en vendant McKennie.

La Juventus cherche à vendre Weston McKennie à Dortmund ou Bournemouth

Une partie du défi de McKennie consiste simplement à rester en bonne santé. Alors que le milieu de terrain cherche à atteindre son rythme en Serie A, une blessure retarde sa progression. Au cours de ses deux saisons et demie jusqu’à présent à Turin, McKennie a raté un total de 27 matchs en raison d’une blessure ou d’une maladie. Le passage le plus long a été de fin février à la fin de la campagne 2021/22. Une fracture du métatarse l’a retenu alors que la Juventus boitait à la quatrième place du championnat.

Malgré l’historique des blessures, Calcio Mercato estime que la Juventus peut gagner environ 40 millions de dollars pour McKennie. Il y a des avantages à vendre des Américains, avec trois joueurs transférés en Premier League pour au moins 24 millions de dollars au cours des dernières années. Bournemouth pourrait rejoindre ces rangs en amenant l’un des joueurs les plus importants de l’USMNT en Premier League.

Ou, le Borussia Dortmund pourrait ramener McKennie en Allemagne. McKennie a joué décemment en tant que jeune milieu de terrain dans l’élite allemande. De plus, Dortmund a la réputation de tirer le meilleur parti des joueurs et de produire des talents. Rappelez-vous, McKennie n’a que 24 ans. Il promet d’être un élément clé du succès de l’USMNT pour la prochaine décennie.

PHOTO : IMAGO / Agence Photo Indépendante