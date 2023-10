Weston McKennie : les États-Unis s’attendent désormais à battre les meilleures équipes du monde

L’équipe nationale masculine des États-Unis est prête à montrer qu’elle peut battre les meilleures équipes du monde, a déclaré mercredi le milieu de terrain Weston McKennie, alors qu’elle se prépare à affronter l’Allemagne lors d’un match amical à domicile.

L’USMNT affronte samedi les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde à East Hartford, dans le Connecticut, dans ce qui pourrait être une rare opportunité d’affronter une grande puissance européenne avant de co-organiser la Coupe du monde 2026.

« Nous nous sommes toujours comparés en termes de, vous savez, nous voulions rivaliser avec des pays de haut niveau », a déclaré McKennie aux journalistes lors d’un appel virtuel avec les médias mercredi. « Nous espérons gagner ces matchs maintenant au lieu de simplement rivaliser avec eux. »

Le joueur de la Juventus a aidé les États-Unis à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar après leur humiliant échec à se qualifier pour le tournoi 2018.

Weston McKennie en formation pour l’USMNT à la Brentwood Academy de Brentwood, Tennessee. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

L’équipe de Gregg Berhalter entame le match de samedi sur une séquence de 13 matches sans défaite avec un autre match amical contre le Ghana prévu mardi à Nashville, Tennessee.

Les États-Unis ont déjà revendiqué une place pour le tournoi de 2026 en tant que co-organisateurs et n’auront pas besoin de passer par les qualifications.

« C’est une excellente occasion de voir où nous en sommes », a déclaré McKennie.

« Et [to] gagner ce genre de jeux parce que [they are] le type de matchs que nous devons gagner pour faire avancer le programme, pour progresser et pour réussir dans les années à venir. »

L’Allemagne, qui affrontera le Mexique mardi également à Philadelphie, disputera son premier match sous la direction de l’entraîneur Julian Nagelsmann. L’ancien manager du Bayern Munich a été nommé le mois dernier jusqu’après la finale de l’Euro 2024 de l’année prochaine à domicile.

L’Allemagne a soif d’une chance de rédemption après avoir quitté la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

Reuters a contribué à ce rapport.