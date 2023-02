Weston McKennie fait ses débuts en Premier League pour Leeds United

La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Weston McKennie, a fait ses débuts en Premier League pour Leeds United dimanche.

Leeds United s’est incliné 1-0 face à Nottingham Forest, qui a obtenu un but à la 14e minute de l’attaquant gallois Brennan Johnson.

McKennie est entré en tant que remplaçant du club, qui, selon lui, avait de très fortes influences américaines.

Mais malgré le résultat décevant, McKennie a été sérénadé par les fans avec un chant personnalisé sur l’air de “Ain’t Nobody” de Chaka Khan.

“Il n’y a personne comme McKennie, joue avec Adams, pour les États-Unis”, ont entendu les fans chanter au City Ground avant le match.

L’interprétation a été chantée en référence au coéquipier américain de McKennie, Tyler Adams.

McKennie, un attaquant de 24 ans de Fort Lewis, Washington, est le troisième Américain à s’adapter à Leeds après avoir obtenu un prêt de la Juventus la semaine dernière. Brenden Aaronson a également rejoint l’équipe plus tôt dans la saison.

“Weston s’est très bien intégré et a eu une très bonne semaine d’entraînement”, a déclaré le manager de Leeds Jesse Marsch.

“Lorsque le nom de Weston a été discuté, je fais toujours mes devoirs et cela signifie parler à des gens qui le connaissent, ont joué avec lui, sont proches de lui ou l’ont entraîné. Ce que j’ai entendu à propos de Weston était” un gars formidable, un coéquipier formidable un compétiteur, confiant.

“Nous avons trois matches cette semaine, nous devrons donc avoir une certaine rotation”, a ajouté Marsch. ” … Quand je lui ai parlé, j’ai appris qu’il avait faim, qu’il avait le désir de s’améliorer et qu’il était convaincu qu’il avait bien réussi dans sa carrière, mais qu’il avait tellement plus à accomplir et à apprendre. Quand j’ai combiné tout cela avec le fait de le surveiller Au fil des ans, signer Weston est devenu une évidence et j’ai senti qu’il était le gars parfait pour nous. C’est un transfert dont nous devrions être fiers en tant que Leeds United car faire venir un joueur comme lui, de la Juventus, est un hommage à nous en tant que club.”

McKennie a fait plus de 90 apparitions pour la Juventus, remportant une paire de trophées nationaux dans le processus.