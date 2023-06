Weston McKennie et Sergiño Dest suspendus par la CONCACAF pour une bagarre au Mexique

Le milieu de terrain américain Weston McKennie et le défenseur Sergiño Dest ont été suspendus par l’instance dirigeante du football pour l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes pour des matches auxquels ils n’étaient pas censés jouer, à la suite de leur expulsion de la demi-finale de la Ligue des Nations contre le Mexique.

La CONCACAF a déclaré vendredi que McKennie devait purger une suspension de quatre matchs et Dest une interdiction de trois matchs en raison d’une conduite sur le terrain lors du match du 15 juin. Le défenseur mexicain César Montes a également été suspendu pour quatre matches et le défenseur Gerardo Arteaga a été suspendu pour trois matches.

Dest et McKennie ne sont pas sur la liste pour la Gold Cup de la CONCACAF, qui commence samedi. Le 12 juin, la Fédération américaine de football a annoncé une liste d’équipes universitaires principalement juniors pour le tournoi, et l’USSF a déclaré que ces matchs compteront pour la suspension.

Montes et Arteaga sont sur la liste mexicaine de la Gold Cup.

Le Mexique est-il à la traîne ou les équipes de l’USMNT et de la CONCACAF ont-elles rattrapé leur retard ? | SOTU

La déclaration de discipline de la CONCACAF n’a pas mentionné les chants homophobes des supporters mexicains qui ont poussé l’arbitre salvadorien Iván Barton à mettre fin au match du 15 juin plus tôt. La CONCACAF a déclaré après le match qu’elle « condamne fermement les chants discriminatoires » et « fera une nouvelle déclaration sous peu ».

Le secrétaire général de la CONCACAF, Philippe Moggio, n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Les quatre joueurs ont reçu des suspensions automatiques d’un match à la suite de leurs cartons rouges en deuxième mi-temps, qui résultaient d’un jeu difficile qui a conduit à pousser et à bousculer et à déchirer le maillot de McKennie. La CONCACAF a déclaré que les sanctions étaient basées sur les règlements de la Ligue des Nations et le code disciplinaire de la FIFA, mais n’a pas cité de dispositions spécifiques.

La CONCACAF a également infligé une amende à l’USSF et à la Fédération mexicaine de football, mais n’a pas annoncé le montant. Il a menacé que « des sanctions plus sévères pourraient être prises si des incidents se produisaient lors de leurs prochains matchs ».

Reportage de l’Associated Press.

