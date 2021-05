Weston McKennie et Sergino Dest en tête de l’équipe USMNT pour le match amical de la Suisse

Le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, le défenseur de Barcelone Sergino Dest et le milieu de terrain de Valence Yunus Musah en tête de la liste des 27 joueurs pour le match amical de l’équipe nationale masculine américaine le 30 mai contre la Suisse, qui aura lieu à Saint-Gall (En direct sur ESPN à 14 h HE).

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le match, combiné à la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF les 3 et 6 juin, ainsi qu’à un match amical contre le Costa Rica le 9 juin, vise à imiter la cadence et les défis de voyage auxquels les États-Unis seront confrontés lors des qualifications pour la Coupe du monde. commencer en septembre. La liste finale de 23 joueurs du CNL est due le 24 mai.

Les États-Unis s’entraîneront en altitude pour se préparer à la série de matchs, qui comprennent des matchs du CNL dans le mile d’altitude de Denver. Les États-Unis devront également faire face à un test sévère en Suisse, qui est classée 13e au monde selon la FIFA.

« La capacité de jouer dans le top 20 mondial est une opportunité que nous ne voulions pas manquer », a déclaré le manager américain Gregg Berhalter. « La Suisse est un adversaire très fort, des joueurs très talentueux, et ils se préparent pour le Championnat d’Europe. Donc l’un des objectifs est simplement de jouer un adversaire de haut niveau, et nous y parvenons certainement avec ce camp. »

Berhalter a dû jongler avec les engagements du club et les blessures en nommant sa liste. Christian Pulisic de Chelsea et Zack Steffen de Manchester City s’affronteront en finale de la Ligue des champions le 29 mai, les rendant indisponibles pour le match contre la Suisse. Les deux devraient rejoindre l’équipe américaine pour les matchs du CNL.

Les matchs éliminatoires pourraient également avoir un impact sur la disponibilité de l’attaquant de Barnsley Daryl Dike, attaquant du Werder Brême Josh Sargent et le milieu de terrain de Greuther Furth Julian Green.

Weston McKennie est nommé dans l’équipe de l’USMNT pour jouer la Suisse. Photo de John Dorton / ISI Photos / Getty Images

En termes de blessures, le défenseur des Red Bulls de New York, Aaron Long, est absent après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer une rupture du tendon d’Achille plus tôt cette semaine.

« Aaron a été un pilier de notre groupe, c’est un leader du groupe et un joueur qui se comporte bien sur le terrain », a déclaré Berhalter. « C’est donc une nouvelle vraiment tragique pour la Fédération américaine de football, pour notre équipe. Mais cela dit, cela donne à un autre joueur l’opportunité d’intensifier, et nous avons de jeunes défenseurs centraux qui vont avoir besoin d’acquérir de l’expérience et cela donnera la possibilité de le faire. «

Chris Richards de Hoffenheim est également atteint d’une maladie des ischio-jambiers, mais Tyler Adams de RB Leipzig est une inclusion surprise. Il avait été excusé par son club de se remettre d’une blessure au dos, mais il est inclus du côté américain.

Deux joueurs effectuant des retours aux États-Unis sont Green et le défenseur de Galatasaray DeAndre Yedlin. Pour Green, c’est son premier appel depuis que Berhalter a pris la relève en tant que manager. Sa dernière apparition aux États-Unis a eu lieu contre l’Angleterre le 15 novembre 2018. Yedlin, le joueur le plus capé de la liste avec 62, participe à son premier camp depuis novembre 2019, lorsqu’il a disputé une victoire 4-0 contre Cuba en la Ligue des Nations de la Concacaf. Plus important encore, Yedlin a profité au maximum de son transfert de mi-saison à Galatasaray en provenance de Newcastle United.

« Ce que nous avons observé, ce n’est que l’ascension de DeAndre depuis qu’il est à Galatasaray. Il joue régulièrement. Il a bien performé et c’est formidable de le revoir sur le terrain, obtenir ce rythme. »

La liste comprend trois joueurs participant à leur premier camp américain, à savoir Justin Che, l’attaquant de Schalke, le joueur du Bayern Munich. Matthew Hoppe et le gardien de but du Real Salt Lake, David Ochoa.

« Nous aimons y intégrer de jeunes joueurs », a déclaré Berhalter. « Nous pensons que le programme gagnera à offrir à ces joueurs des expériences de jeunes joueurs dès le début, et ce sont trois joueurs qui correspondent à ce moule. »

Le match contre la Suisse représente la sixième fois que les États-Unis affronteront un adversaire du top 20 depuis que Berhalter est devenu entraîneur-chef en 2019. Les Suisses se préparent pour le championnat d’Europe où ils ont été entraînés dans le groupe A avec quatre fois championne de la Coupe du monde, l’Italie et la Turquie. et au Pays de Galles. Le tournoi est diffusé sur les réseaux ESPN du 11 juin au 11 juillet.

Liste détaillée par poste (club / pays; sélections / buts):

GARDIENS DE BUT (3): Ethan Horvath (Club Brugge / BEL; 4/0), Chituru Odunze (Leicester City / ENG; 0/0), David Ochoa (Real Salt Lake; 0/0)

DÉFENSEURS (10): John Brooks (Wolfsburg / GER; 40/3), Reggie Cannon (Boavista / POR; 14/0), Justin Che (Bayern Munich / GER; 0/0), Sergino Dest (Barcelone / ESP; 7/1), Mark McKenzie (Genk / BEL; 2/0), Matt Miazga (Anderlecht / BEL; 21/1), Tim Ream (Fulham / ENG; 42/1), Bryan Reynolds (Roma / ITA; 1/0), Antonee Robinson ( Fulham / ENG; 10/0), DeAndre Yedlin (Galatasaray / TUR; 62/0)

MILIEUX DE TERRAIN (7): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 27/2), Tyler Adams (RB Leipzig / GER; 12/1), Julian Green (Greuther Fürth / GER; 15/4), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 20/6), Weston McKennie (Juventus / ITA; 21/6), Yunus Musah (Valence / ESP; 4/0), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes; 9/0)

ATTAQUANTS: (7): Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg / AUT; 4/2), Daryl Dike (Barnsley / ENG; 2/0), Matthew Hoppe (Schalke / GER; 0/0), Gio Reyna (Borussia Dortmund / GER; 4/2) , Josh Sargent (Werder Bremen / GER; 13/5), Jordan Siebatcheu (Young Boys / SUI; 2/0), Tim Weah (Lille / FRA; 10/1)