Le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie a été nommé joueur masculin de l’année de l’US Soccer pour 2020.

McKennie, 22 ans, a obtenu 44% des votes totalisés, suivie de Christian Pulisic (27%) et Sergiño Dest (14%).

– Connelly: Pourquoi Pulisic & Co. est sur la bonne voie pour faire une course en 22

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Il est le quatrième plus jeune récipiendaire du prix derrière Pulisic (19 en 2017 et 21 en 2019) Landon Donovan (21 en 2003) et Peter Vermes (22 en 1988). Il est le 26e joueur différent à réclamer cet honneur depuis ses débuts en 1984.

«Je tiens à remercier tout le monde pour cet immense honneur. Cela a été un voyage, en particulier à travers ces moments difficiles de la pandémie», a déclaré McKennie. « Nos fans sont restés avec nous tout au long et nous l’apprécions vraiment. J’espère qu’en 2021, nous pourrons avoir beaucoup plus de souvenirs ensemble. »

McKennie est également le deuxième joueur basé en Italie à gagner depuis Alexi Lalas (1995), tandis que le produit Little Elm, Texas rejoint Clint Dempsey (2007, 2011 et 2012) vainqueur à trois reprises en tant que deuxième joueur du Lone Star State à gagner la récompense.

Les votes pour les prix du joueur de football américain de l’année ont été recueillis auprès des entraîneurs respectifs de l’équipe nationale, des joueurs de l’équipe nationale qui faisaient partie d’un camp en 2020, des membres du conseil d’administration de football américain, du Conseil des athlètes de football américain, des entraîneurs en chef de la National Women’s Soccer League. pour les entraîneurs en chef de l’USWNT et de la ligue américaine de football (MLS et USL) pour l’USMNT, sélectionner les membres des médias et d’anciens joueurs et administrateurs.

McKennie a fait 29 apparitions combinées avec quatre buts et deux passes décisives pour Schalke et la Juventus en 2020. Le milieu de terrain était une présence constante dans l’alignement de Schalke, apparaissant dans 15 des 16 matches de Bundesliga au cours de l’année civile et aidant Die Knappen à éviter la relégation de le haut de gamme allemand.

jouer 0h30 Weston McKennie a la meilleure chance de la première mi-temps pour la Juventus avec sa tête contre Gênes.

Le milieu de terrain américain a été prêté à la Juventus en août et est entré directement dans la formation de départ pour l’équipe de l’entraîneur Andrea Pirlo lors de l’ouverture de la saison du club trois semaines plus tard. McKennie a disputé 13 matches de championnat et de coupe, dont cinq en UEFA Champions League où il a aidé la Juventus à se qualifier pour les huitièmes de finale. Bianconeri devrait être rendu permanent.

McKennie a inscrit deux buts et une passe au cours des quatre derniers matchs de la Juventus. Il est devenu le troisième Américain à marquer en Serie A lorsque sa tête contre Torino a déclenché une victoire de retour 2-1 le 5 décembre. Il a ensuite marqué sur une frappe spectaculaire lors de la victoire 3-0 de la Juve en Ligue des champions contre Barcelone trois jours plus tard.

Dans une année où le calendrier de l’équipe nationale masculine américaine était limité en raison de la pandémie COVID-19, McKennie a fait deux apparitions, remportant les honneurs de l’Insiders Man of the Match lors du match nul 0-0 avec le Pays de Galles le 12 novembre avant d’aider les États-Unis à une déroute 6-2 du Panama le 16 novembre.

Le joueur de football américain de l’année est décerné depuis 1984, lorsque le milieu de terrain Rick Davis a remporté la première distinction. US Soccer a commencé à décerner le prix du jeune joueur de l’année en 1998, Josh Wolff remportant le premier honneur.