Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: McKennie attend la bonne offre

Weston McKennie attend la bonne offre pour quitter la Juventus, selon Calciomercato.

2 Connexe

La star américaine de 24 ans aurait refusé un transfert de 40 millions d’euros à l’AFC Bournemouth et, bien qu’il ait également rejeté une deuxième approche d’Aston Villa, il pourrait toujours quitter le Bianconeri ce janvier au milieu de l’intérêt de Chelsea, Tottenham Hotspur et Borussia Dortmund.

Ces équipes n’ont pas encore fait d’approche formelle, mais il est rapporté qu’il serait prêt à quitter la Juventus si un accord est conclu sur des frais, le milieu de terrain n’étant disposé à commencer un nouveau chapitre dans un autre club que s’il peut continuer sa carrière. au plus haut niveau.

La Juve est ouverte aux offres, mais avec les blessures de Juan Cuadrado et Mattia De Sciglio, ils voient également McKennie comme une option utile avec sa polyvalence à déployer sur le flanc droit. Il a fait 16 apparitions cette saison.

Weston McKennie est un homme recherché, avec une multitude de clubs de Premier League qui préparent un déménagement pour la star de l’USMNT en janvier. Tom Weller/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Internazionale progresse dans le plan de prolongation du contrat de Stefan de Vrijrapports Gianluca Di Marzio. Le joueur de 30 ans a reçu un contrat de deux ans qui inclut l’option d’une troisième année du côté de la Serie A, qui tient à ne pas le perdre lors d’un transfert gratuit. Ils cherchent également à conclure un accord avec Milan Skriniarqui est également en fin de contrat cet été.

– Brentford se rapproche de la signature de Kévin Schadecomprend Sports du ciel. L’attaquant de Fribourg et d’Allemagne des moins de 21 ans, âgé de 21 ans, est sur le point de passer aux Bees dans le cadre d’un accord de prêt initial qui comprend l’obligation de le rendre permanent pour 20 millions de livres sterling. Il est rapporté qu’il se rend à Londres pour subir un examen médical, en prévision de l’annonce prochaine de l’accord.

– Sergio Rico est sur le radar de l’AC Milan, révèle Gazzetta dello Sport. Le gardien de but du Paris Saint-Germain, âgé de 29 ans, n’a pas encore fait son apparition cette saison, et le Rossoneri sont optimistes de lui faire signer un prêt. Rico est revenu au PSG après un certain temps de prêt à Majorque en Liga la saison dernière.

– Ancien attaquant international du Brésil Ponton devrait rejoindre Adana Demirspor, selon NTV. Le média basé en Turquie écrit que l’attaquant de 36 ans a accepté de rejoindre le club Super Lig de l’Atletico Mineiro, où il a contribué à 15 buts et deux passes décisives en 31 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

– Une offre d’Augsbourg de 10 millions d’euros a été rejetée par Porto pour Toni Martinezécrit Relevo. Il est rapporté que l’équipe de la Liga NOS est déterminée à garder l’attaquant de 25 ans au club et a l’intention de résister à de nouvelles offres pour sa signature. Il a également été lié à la Fiorentina, au Turin et à l’Espanyol.