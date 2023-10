Westmont, troisième tête de série, bat les Red Devils | Actualités, Sports, Emplois

Par John Hartsock

EBENSBURG — Au cours des neuf dernières saisons, Central Cambria et Westmont Hilltop se sont battus chaque année dans le match de championnat de tennis par équipe féminine de classe 2A du district 6.

Les deux programmes se sont battus pour le titre par équipe au cours de chacune des neuf dernières saisons, et Westmont a pris l’avantage 5-4 dans ces matches en remportant le match pour le titre de district de cette année, 3-2, sous un ciel ensoleillé et des températures fraîches mercredi après-midi. les courts du centre de tennis d’Ebensburg.

Westmont (10-5), troisième tête de série, a balayé les deux matchs de double pour remporter la médaille d’or par équipe du District 6 et se qualifier pour le premier tour du tournoi d’État PIAA de classe 2A, le mardi 24 octobre, au Altoona Gorilla Center contre le District 3. finaliste de l’équipe.

Central Cambria, tête de série, a terminé une saison de 16-5.

« Nos filles se sont battues, elles n’ont pas abandonné », a déclaré l’entraîneur de Westmont Hilltop, Dan Fregly, dont le programme a maintenant atteint le match de championnat de tennis par équipe de classe 2A du District 6 au cours de chacune de ses 12 saisons en tant qu’entraîneur-chef.

« Central Cambria nous a battus dans les trois matchs en simple lorsque nous les avons joués la semaine dernière, nous avons donc pensé que si nous pouvions remporter l’un des matchs en simple aujourd’hui, nous pourrions voler la victoire. Et c’est ce qui s’est passé », a déclaré Fregly.

Dans le troisième simple, Celina Hong, junior de Westmont Hilltop, a remporté la victoire lorsque son adversaire, Alli Morgan, étudiante en deuxième année de Central Cambria, a été forcée de sortir dans le deuxième set en raison d’une blessure à la cheville.

Morgan avait remporté le premier set, 7-5, avant que Hong ne prenne une avance de 5-2 dans le deuxième set. Le match s’est ensuite arrêté lorsque la blessure de Morgan l’a empêchée de continuer.

Westmont a ensuite remporté les deux matchs de double, avec la junior Lyza Johnson et la première année Isabella Parrish remportant une victoire 6-4, 6-2 contre les seniors de Central Cambria Liv Heinzeroth et Anna Stock en premier double, et la deuxième année de Westmont Caridy Arnold et junior. Ashley Gregorichik a remporté un match décisif en double numéro deux, 6-1, 6-4, contre Lill Janosko, senior de Central Cambria, et Taryn Ream, étudiante de première année.

« Nos équipes de double ont réussi », a déclaré Fregly. « Nos filles ont réussi à gagner ces deux matches en deux sets. Certains de nos enfants sont en neuvième ou dixième année, et cela représente beaucoup de pression pour ces jeunes enfants. Mais ils sont intervenus aujourd’hui.

Central Cambria a connu un démarrage rapide lorsque sa joueuse numéro un en simple, la junior Marley Ratchford, a remporté une victoire de 6-2, 6-1 contre la senior de Westmont Olivia Berish, et la junior de Central Cambria, Lydia Paskowski, a battu 6-3, 6- 3 victoire contre Beth Buettner, senior de Westmont, lors du deuxième match en simple.

« Nous jouions contre Westmont en finale par équipe depuis longtemps, et je savais que ce serait un match difficile », a déclaré Ratchford, qui a remporté le championnat du tournoi en simple du District 6 il y a deux semaines. «Je savais que je devais m’occuper de mon match aujourd’hui. Je pensais que nous avions bien joué en équipe.

L’entraîneur de Central Cambria, Kim Cavalier, a rendu hommage à Westmont – qui avait mérité sa place dans le match de championnat en éliminant Central, deuxième tête de série, du tournoi mardi.

« Westmont a très bien joué aujourd’hui », a déclaré Cavalier. « Westmont était la meilleure équipe aujourd’hui. C’est tout ce qu’il y a à faire.

« C’était une défaite difficile », a ajouté Cavalier. « C’était malheureux qu’Allie ait été obligée de partir avec cette blessure lors du match en simple. Tous nos joueurs de double en sont à leur première année de compétition cette saison. Que notre équipe se qualifie pour les finales par équipe de district cette année est tout simplement incroyable.

Central Cambria renvoie les trois joueurs en simple et un joueur en double du match de mercredi la saison prochaine.

« J’espère que nous pourrons revenir et remporter la médaille d’or dans cette épreuve l’année prochaine – c’est notre objectif », a déclaré Ratchford.

SIMPLE

1, Ratchford, CC, déf. Berish, 6-2, 6-1. 2, Paskowski, CC, déf. Buettner, 6-3, 6-3. 3, Hong, WH, a gagné par abandon sur blessure contre Morgan, 5-7, 5-2, match annoncé.

DOUBLE

1, Johnson-Parrish, WH, déf. Heinzeroth-Stock, 6-4, 6-2. 2, Arnold-Gregorchick, WH, déf. Janosko-Ream, 6-1, 6-4.

Records : Westmont Hilltop (10-5); Centre de Cambria (16-5).







