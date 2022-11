Westminster Hall endommagé lors des funérailles de la reine

Le flux massif de personnes rendant un dernier hommage au défunt monarque a provoqué un “certain décollement” du sol

Le sol de l’ancien Westminster Hall a été endommagé par le “niveau élevé de fréquentation continue” lorsque plus d’un quart de million de personnes ont fait leurs derniers adieux à la reine Elizabeth II, a révélé lundi un porte-parole de la Chambre des lords.

“En conséquence de la fréquentation continue de haut niveau à travers Westminster Hall pendant la mise en état, une délamination du sol de Yorkstone s’est produite”, a déclaré le porte-parole aux médias britanniques, ajoutant que les dégâts avaient « ne présente pas de risque structurel ».

Le flux excessif de personnes même “a exposé certaines zones de pierre nue,” a expliqué le porte-parole. Les pièces usées du sol en pierre devraient « se fondre dans les zones environnantes au fil du temps », il ajouta.

Elizabeth II, décédée le 8 septembre, était le monarque britannique le plus ancien, ayant occupé le trône pendant plus de 70 ans. Le cercueil de la reine a été exposé à Westminster Hall pendant environ cinq jours, avec plus de 250 000 personnes visitant l’ancien bâtiment pour rendre un dernier hommage au défunt monarque.

Construite à la fin du XIe siècle, la salle a été rénovée à plusieurs reprises par différents souverains britanniques au cours de son histoire. Le sol actuel est fait de Yorkstone, une variété de grès extrait dans le Yorkshire, et est relativement « neuf », n’ayant été installé que dans les années 1830.