Alors que le comté de Carroll occupait le devant de la scène lors de la confrontation de football au lycée Ravens RISE, Liberty et Westminster ont reçu des discours d’avant-match des receveurs des Ravens tandis que Zay Flowers et Rashod Bateman passaient du temps avec les joueurs avant la confrontation de vendredi soir.

« Je leur ai dit de le chérir », a déclaré Flowers, qui a parlé aux Lions. «Quand tu seras grand, ce sont des souvenirs qui resteront avec toi pour toujours. Certains de ces gars seront vos amis pour la vie.

Bateman partageait des sentiments similaires avec les Owls alors que toute l’équipe se rassemblait rapidement autour du choix de première ronde de 2021.

« Je leur ai dit que ce temps passait vite », a-t-il déclaré. «Toute ma dernière année a été incroyable. Nous avons gagné beaucoup de matchs et sommes allés assez loin. On ne l’oublie jamais.

Les joueurs des deux équipes n’oublieront pas les échanges de vendredi soir alors qu’ils ont apporté une intensité digne des séries éliminatoires à l’un des derniers matchs de la saison régulière. En fin de compte, les Owls se sont retirés 21-17, grâce à des touchés tardifs de Kyrece Walker et Raquan Warfield et une interception décisive de Rakim Warfield.

« Nous savions qu’ils allaient nous battre dès le début », a déclaré l’entraîneur de Westminster, Chris Bassler. « Nous avons montré notre ténacité et notre résilience ce soir. »

La résilience de Walker a été démontrée tout au long de la seconde période alors que les Owls avaient besoin de leur quart-arrière vedette pour passer. La pression de Carter Kendricks et Nico Marsicano a amené Walker à tâtonner le ballon et à le récupérer dans la zone des buts pour une sécurité. Mais peu de temps après, le senior a répondu avec un touché de 94 verges sur la ligne de touche de Liberty pour terminer le troisième quart-temps.

« Je n’ai jamais accordé trop d’importance à un jeu, bon ou mauvais », a déclaré Walker, qui a terminé avec deux touchés au sol. « En tant que leader, je dois avoir la mémoire courte et rebondir. »

Malgré la défaite, Liberty, désespéré de rebondir après la défaite en prolongation de la semaine dernière à South Carroll, aurait peut-être trouvé la clé d’un parcours en séries éliminatoires en profondeur : transmettre le ballon à Tristan West.

West a dominé la seconde mi-temps de diverses manières. Avec Kevin Poole blessé et les Owls concentrés sur la prévention du ballon profond, West et le quart-arrière Chase Miller ont volontiers pris le terrain en dessous. West capterait une courte passe et décollerait pour des gains énormes.

Lors d’un entraînement clé au quatrième quart, West était l’homme de référence, attrapant un ballon en profondeur pour entrer sur le territoire des Owls. Après avoir poussé Miller dans la zone des buts à la manière des Eagles de Philadelphie, West a capté la conversion de deux points pour mettre les Lions en retard.

Trouvant son équipe à terre, c’était encore une fois le moment de Walker alors qu’il organisait le feu vert pour remporter le match pour les Owls. Lorsque la ligne défensive des Lions a arrêté ses courses au milieu pour de courts gains, Walker a utilisé sa vitesse pour sortir et prendre l’avantage sur les défenseurs fatigués des Lions. À partir de ce moment-là, c’était le spectacle de Warfield alors que le touché de Raquan donnait l’avantage aux Owls.

Ils ont obtenu le dernier arrêt dont ils avaient besoin grâce à Rakim, car son interception a scellé l’accord et donné la victoire aux Owls.

« Nous ne cassons pas », a déclaré Rakim Warfield. « Nous ne reculons pas, peu importe comment se déroule le match. »

Maintenant, avec les Lions dans la vue arrière, les Owls peuvent se tourner vers le match gagnant-gagnant de la semaine prochaine à domicile pour le titre du comté contre Winters Mill, invaincu. Bassler sait que son équipe peut rivaliser avec n’importe qui alors qu’elle cherche à décrocher le titre du comté et à se qualifier pour les séries éliminatoires.

« Ils nous ont donné tout ce que nous pouvions gérer et nous avons répondu », a-t-il déclaré. « Je suis fier de nos gars. »

