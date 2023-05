Westminster Dog Show 2023 : Buddy Holly le PBGV couronné Best in Show

L’exposition canine du Westminster Kennel Club 2023 a couronné un nouveau champion ! Buddy Holly, le Petit Basset Griffon Vendéen, ou PBGV, du Hound Group est cette année le Best in Show, une première pour cette race rare de chasse au lapin.

Westminster, également connu sous le nom de « America’s Dog Show », est le deuxième plus long événement sportif de l’histoire américaine derrière le Kentucky Derby, et l’événement de cette année, qui est revenu pour la 147e fois, s’est déroulé sur quatre jours.

Organisé par le Westminster Kennel Club, le spectacle bien-aimé a réuni des milliers de chiens distingués, qui ont été séparés en sept catégories – Hound, Toy, Non-Sporting, Herding, Sporting, Working et Terrier – pour le jugement.

Le meilleur chien de chaque groupe respectif a été sélectionné pour se qualifier pour concourir pour le titre très convoité de Best in Show. Ils étaient : Buddy Holly le PBGV (Groupe Hound), Rummie le Pékinois (Groupe Toy), Winston le Bouledogue Français (Groupe Non Sportif), Ribbon le Berger Australien (Groupe Herding), Cider le Setter Anglais (Groupe Sportif), Monty le Schnauzer Géant (Groupe de travail) et Trouble the American Staffordshire Terrier (Groupe Terrier).

Le Best in Show de cette année est entré dans l’histoire, car le peloton comprenait cinq races qui n’avaient jamais gagné auparavant.

Voici les faits saillants!

Meilleur de l’exposition 2023

Buddy Holly faisait partie du tout premier groupe, les chiens, à se présenter à Westminster lundi. Avec la victoire de Best in Show, le PBGV – et le gestionnaire et copropriétaire Janice Hayes – ont remporté à la fois la première et la dernière victoire du concours 2023.

« Il crie juste PBGV, » Hayes a dit. « Ils sont juste très indépendants mais très charmants et tout simplement idiots. Leur but est de vous faire rire tous les jours. »

Buddy Holly, originaire de Palm Springs, en Californie, a battu 402 autres chiens et 34 autres races du groupe Hound en route vers le ruban violet et en remportant le prix le plus prestigieux de l’exposition canine aux États-Unis.

Originaire de France, le nom du petit chien courant signifie « chien bas à poil dur de Vendée ». Buddy Holly a également vécu et concouru dans son Royaume-Uni natal, en Irlande et en Australie.

Les PBGV sont les 154e races pures les plus répandues dans le pays, selon un récent classement de l’American Kennel Club, qui a reconnu la race pour la première fois en 1991. Avant mardi, les PBGV n’avaient jamais remporté le Best in Show auparavant, mais avaient remporté une victoire du Hound Group en 2007. .

« Je n’aurais jamais pensé que PBGV ferait ça », a déclaré Hayes. « Buddy Holly est la quintessence de l’exposition canine. »

Réserve Best in Show 2023

Rummie le Pékinois a reçu le titre de réserve (ou de finaliste) Best in Show de cette année.

Voici ce que le monde du sport avait à dire sur l’exposition canine WKC 2023 !

