WestJet suspend ses vols entre Toronto et Montréal jusqu’en avril prochain

WestJet suspend temporairement ses vols entre les deux plus grandes villes du Canada cet hiver, mais prévoit reprendre le service entre Toronto et Montréal au printemps prochain.

La compagnie aérienne basée à Calgary a confirmé la nouvelle à CBC News mercredi, après que CTV l’a rapporté pour la première fois.

L’itinéraire quotidien a été temporairement supprimé « en raison des performances et conformément à notre orientation stratégique visant à étendre notre présence dans l’est du Canada cet hiver avec une connectivité sans escale accrue vers l’ouest du Canada, ainsi qu’à offrir des loisirs plus abordables ». et des opportunités de voyages au soleil partout au Canada », a déclaré la compagnie aérienne.

WestJet dit qu’elle prévoit reprendre le service en avril de l’année prochaine.

Plus à venir