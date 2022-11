WestJet s’attend à d’autres perturbations de vol

CALGARY –

Les annulations de vols se sont poursuivies aujourd’hui après que la panne à l’échelle du système de WestJet dimanche a entraîné des vols interrompus, de longs temps d’attente pour le service client et d’autres perturbations.

La compagnie aérienne basée à Calgary affirme que 31 autres vols sont annulés aujourd’hui en raison des effets de la panne du système combinés aux conditions hivernales affectant l’Alberta et certaines parties de l’Ouest canadien.

Au cours du week-end, une panne à l’échelle du système a entraîné l’annulation de plus de 200 vols WestJet, Swoop et Sunwing qui ont de nombreux voyageurs toujours bloqués et demandant une indemnisation.

Gemini Clarke, cliente de WestJet, dit qu’elle est coincée à Calgary, épuisée et qu’elle veut des réponses, mais qu’elle ne sait pas si elle sera placée sur un vol de retour à Kelowna aujourd’hui.

Clarke dit qu’elle n’a pas pu recevoir de réponse car elle n’a pas entendu d’informations par téléphone ou par e-mail, car les lignes restent encombrées de clients dans des circonstances similaires.

WestJet indique que 10 vols supplémentaires ont été programmés aujourd’hui pour les passagers qui attendent toujours des vols.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 novembre 2022.