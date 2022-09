WestJet propose d’aider un couple de Calgary à faire venir des Ukrainiens au Canada, mais seulement pour ce mois-ci

WestJet offre à l’organisme de bienfaisance d’un couple de Calgary un soutien temporaire après les avoir initialement fermés à la fin de la semaine dernière.

Michael Garnett et sa femme Rebecca Rider – une pilote de la compagnie aérienne – ont utilisé des « laissez-passer » d’employés donnés pour faire venir des centaines de réfugiés ukrainiens au Canada au cours des quatre derniers mois.

Les Buddy Pass sont des billets d’attente qu’une compagnie aérienne donne aux employés comme un avantage à partager avec la famille et les amis. Les laissez-passer sont gratuits mais les utilisateurs doivent quand même payer les taxes.

Jeudi, la compagnie aérienne basée à Calgary leur a demandé de cesser d’utiliser les laissez-passer des employés de cette manière, affirmant qu’ils avaient d’autres programmes établis pour soutenir les causes caritatives et les réfugiés.

50% de réduction jusqu’à fin septembre

Mais lundi, après que CBC News a publié un article à ce sujet, WestJet a offert à l’organisme de bienfaisance du couple 50 % de réduction sur les codes jusqu’au 30 septembre. Garnett dit que même si c’est quelque chose, c’est un compromis à très court terme.

“Ils nous offrent des billets à environ trois à quatre fois le prix que nous payions pour neuf jours, donc nous ne sommes pas incroyablement satisfaits de cette offre. C’est quelque chose, c’est un point de départ, mais cela ne va pas apporter beaucoup de les gens ici », a-t-il déclaré.

“Nous avons regardé autour de nous et parcouru Internet à la recherche des meilleurs prix pour amener les gens de la manière la plus efficace, et nous savons que cela passe par notre programme de pass pour copains.”

D’autres proposent leur aide

Garnett dit qu’il y a eu des éléments positifs la semaine dernière également pour leur organisme de bienfaisance, appelé Help From Canada.

Des dons monétaires sont arrivés et il a également entendu parler d’une compagnie aérienne basée à Montréal, Air Transat, qui, selon lui, a proposé de travailler avec l’organisme de bienfaisance sur des vols à prix réduit pour les réfugiés ukrainiens.

“Ils ont tendu la main et ont été incroyablement utiles”, a-t-il déclaré.

“Ils ont travaillé avec une organisation appelée 4Ukraine.ca, et ils ont fait un travail fantastique… et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour que nous obtenions des codes de réduction à court terme, mais aussi pour construire un partenariat avec nous sur le long terme.”

Les fondateurs de l’organisme de bienfaisance réfléchissent au succès qu’ils ont eu en fournissant un passage aux familles ukrainiennes Leur organisation a aidé près de 200 Ukrainiens fuyant la guerre avec des vols vers le Canada

WestJet n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News mardi. Mais dans une déclaration antérieure fournie à CBC dimanche, la compagnie aérienne a déclaré que les laissez-passer pour amis devaient être utilisés “uniquement pour les voyages d’agrément personnels”.

“Ils ne sont pas un mécanisme de voyage garanti car ils ne sont proposés qu’en attente et peuvent entraîner des situations où les utilisateurs ne sont pas en mesure de terminer leur voyage”, a déclaré la porte-parole Morgan Bell.

“On peut les rassurer”

Garnett a déclaré que Help From Canada a toujours été conscient que ces laissez-passer étaient réservés aux voyages en attente et a quand même réussi à amener près de 200 Ukrainiens au Canada.

“C’est la conversation que nous essayons d’avoir avec WestJet depuis jeudi dernier. Ils ont dit qu’ils avaient des inquiétudes et au lieu de discuter de ces inquiétudes avec nous, ils ont simplement dit de la fermer”, a-t-il déclaré.

“Bien sûr, nous avons un plan convaincant. Nous faisons cela depuis environ quatre mois maintenant et nous avons des familles d’accueil à Dublin, à Paris, à Barcelone et à Rome. Nous avons un groupe de religieuses qui accueillent les gens quand ils ne le font pas. n’embarquent pas pour leur premier vol.

“Donc, dans mon esprit, s’ils avaient des inquiétudes à propos de ces choses, tout ce qu’ils avaient à faire était de demander. Nous pouvons les rassurer.”