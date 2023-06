WestJet mettra fin à la compagnie aérienne à bas prix Swoop et l’intégrera à ses opérations principales

Dans un contexte de concurrence féroce, WestJet mettra fin à sa filiale Swoop d’ici la fin octobre alors qu’elle regroupe les opérations de la compagnie aérienne à bas prix sous sa bannière principale, a annoncé vendredi la compagnie aérienne.

Cette décision marque un changement majeur dans le ciel de l’aviation au Canada, arrivant cinq ans après la première apparition de Swoop en réponse au lancement de Flair Airlines, son rival à prix réduit, en 2017.

Cela survient également après que les pilotes de WestJet et Swoop ont ratifié une nouvelle convention collective qui les place sur une échelle salariale uniforme et leur donne également une augmentation de salaire de 24% sur quatre ans.

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré qu’il envisageait de garder Swoop séparé, mais que des salaires plus élevés pour ses équipages de conduite rendaient l’option moins réalisable.

« Nous étions préparés aux deux résultats possibles, puis avons décidé que, à condition que l’accord global n’ait pas de sens, nous sommes en fait prêts à intégrer Swoop dans les activités principales », a déclaré von Hoensbroech lors d’un entretien téléphonique depuis le siège social de WestJet à Calgary.

Chaque voyage de la flotte de 180 avions du transporteur offrira une partie des tarifs à très bas prix, a-t-il déclaré.

«Nous élargissons en fait notre portée ultra-low-cost à un réseau beaucoup, beaucoup plus large que nous n’aurions jamais pu couvrir avec Swoop. Nous voyons donc cela comme un avantage et comme une empreinte accrue pour l’offre à très bas prix au Canada. »

Aucune réservation ne sera affectée, a-t-il ajouté.

Les 16 737 à fuselage étroit de Swoop exploiteront son réseau actuel jusqu’au 28 octobre, date à laquelle il cessera de voler, a déclaré WestJet. Peu de temps après, les avions barbouillés de rose seront repeints avec le bleu et le turquoise de la livrée de WestJet.

La société a déclaré qu’aucune mise à pied n’était attendue de l’intégration, tous les employés de Swoop devant passer à la ligne principale.

La concurrence pour les tarifs aériens bon marché s’est intensifiée ces dernières années, en particulier dans l’Ouest canadien, alors que Flair Airlines et Lynx Air ont défié Swoop – tous trois basés en Alberta – pour obtenir des parts de marché sur des routes clés.

« Le marché est devenu assez concurrentiel », a déclaré von Hoensbroech, mais a insisté sur le fait que l’intégration de Swoop renforce son emprise sur les offres à prix réduits, plutôt que de marquer un recul.

Le PDG, qui a pris la tête de WestJet en février 2022, a déclaré il y a moins d’un mois que la compagnie aérienne n’avait pas réalisé de bénéfice trimestriel depuis 2019. La baisse des réservations provoquée par la menace d’une grève n’a fait qu’ajouter de l’encre rouge.

« Ce mois-là a certainement été fortement impacté », a déclaré von Hoensbroech vendredi. « À l’avenir, nous envisageons en fait des chiffres positifs et des marges positives. »

La négociation avec les pilotes a tourné court, WestJet annulant plus de 230 vols en vue d’une grève avant qu’un accord de principe ne soit conclu quelques heures avant la date limite de grève du 19 mai. La ratification de l’accord a été annoncée vendredi.

« La mise en place de cet accord contribuera grandement à résoudre de nombreux problèmes de main-d’œuvre de la compagnie aérienne et apportera plus de stabilité à nos opérations », a déclaré Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet de l’Air Line Pilots Association, qui représente environ 1 800 pilotes.

Le nouvel accord, prenant effet le jour de la fête du Canada et rétroactif au 1er janvier, prévoit une rémunération plus élevée, une meilleure sécurité d’emploi et des horaires plus flexibles, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Fondée en tant que start-up régionale en 1996, WestJet a grandi pour desservir 28% du marché du transport aérien intérieur au Canada depuis le mois dernier, contre 47% géré par Air Canada, selon la société de données aéronautiques Cirium.

Devenue publique en 1999, la compagnie aérienne est redevenue privée deux décennies plus tard après que le gestionnaire de placements torontois Onex Corp. l’ait acquise dans le cadre d’un accord de 5 milliards de dollars conclu en décembre 2019, trois mois avant le début de la pandémie de COVID-19.

