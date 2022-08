WestJet lance une bataille juridique pour annuler l’ordonnance d’indemnisation des passagers de 1 000 $

WestJet a lancé une bataille juridique, cherchant à faire appel d’une décision de l’Office des transports du Canada (OTC) qui ordonnait à la compagnie aérienne d’indemniser un passager de 1 000 $ pour une interruption de vol causée par une pénurie d’équipage.

Lorsqu’elle a rendu sa décision en juillet, la CTA a précisé queen général, les compagnies aériennes ne peuvent pas refuser aux passagers une indemnisation pour les perturbations de vol causées par un manque de personnel.

Dans une requête déposée devant la Cour d’appel fédérale le 10 août, WestJet soutient que la décision de l’OTC était viciée, car elle était fondée sur une mauvaise interprétation du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) du Canada. Le tribunal n’a pas encore décidé si WestJet peut poursuivre son appel.

Le défenseur des consommateurs John Lawford a déclaré que si WestJet obtient le feu vert et remporte la victoire, cela pourrait ouvrir la voie à toutes les compagnies aériennes pour refuser à juste titre une indemnisation en raison de toute interruption de vol causée par une pénurie de personnel.

“Cela donnerait aux entreprises un droit assez clair”, a déclaré Lawford, avocat et directeur exécutif du Public Interest Advocacy Centre.

Le directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, John Lawford, a déclaré qu’Ottawa devait modifier les règlements sur la protection des passagers aériens afin que les compagnies aériennes aient moins de marge de manœuvre pour refuser une indemnisation. (Radio-Canada)

Lawford a également suggéré que la demande de WestJet d’en appeler de la décision de l’OTC est révélatrice de la position des compagnies aériennes sur les règles d’indemnisation des passagers aériens du Canada.

“Les compagnies aériennes essaient d’interpréter ces réglementations dans un sens très agressif afin qu’elles puissent, en fait, se tailler une exception pour payer chaque fois qu’elles le peuvent”, a-t-il déclaré. “C’est dans leur meilleur intérêt financier.”

L’affaire WestJet

Suivant nombreuses plaintes de passagers aériens qu’on leur avait injustement refusé une indemnisation, la décision de la CTA en juillet était censée aider à clarifier les réglementations en matière d’indemnisation.

La décision s’appuyait sur une affaire impliquant le passager Owen Lareau qui devait prendre un vol WestJet le 18 juillet 2021 de Regina à Ottawa.

Selon des documents judiciaires, le vol de Lareau a été annulé 1,5 heure avant le départ. Il a été re-réservé sur un vol le lendemain et est arrivé à destination 21 heures plus tard que prévu initialement.

WestJet a refusé l’indemnisation de Lareau, déclarant dans un courriel que son “vol a été impacté en raison de la disponibilité des membres d’équipage et requis pour des raisons de sécurité”.

Selon des documents judiciaires, WestJet a refusé une compensation de passager en 2021, déclarant que l’annulation de son vol était causée par une pénurie d’équipage et une question de sécurité. (WestJet)

Selon l’APPRles compagnies aériennes ne doivent payer une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité.

Dans sa décision, l’OTC a déclaré que les pénuries d’équipage sont considérées comme relevant du contrôle de la compagnie aérienne et ne peuvent être classées comme un problème de sécurité, à moins qu’une compagnie aérienne puisse prouver le contraire.

L’organisme de réglementation des transports a déclaré que WestJet “n’avait pas suffisamment établi” que l’annulation du vol “était inévitable malgré une bonne planification”.

Cependant, dans sa requête en appel, WestJet fait valoir que, selon l’APPR, l’OTC ne peut pas présumer que les pénuries d’équipage justifient une indemnisation et ensuite imposer aux compagnies aériennes de le réfuter.

Lawford a déclaré que WestJet offre une lecture étroite des règles; la décision du CTA en juillet entrepris de les clarifier.

“[The airline is] en disant: “C’est bien, le libellé réel du règlement est tout ce que nous suivrons et nous irons au tribunal.” “

WestJet, ses avocats impliqués dans l’affaire, l’Office des transports du Canada et le passager Lareau ont chacun refusé de commenter l’affaire qui est devant les tribunaux.

Ouvert à l’interprétation

WestJet n’est pas la seule compagnie aérienne à faire face à la colère de ses clients suite à un refus d’indemnisation lié à des problèmes de personnel.

Plusieurs passagers se sont plaints à CBC News que Air Canada leur a injustement refusé une indemnisation en déclarant que la perturbation de leur vol causée par des “contraintes d’équipage” était “liée à la sécurité”.

Air Canada a déclaré la semaine dernière qu’elle respectait l’APPR et que la réglementation était complexe et sujette à interprétation.

Lawford est d’accord et a déclaré que le gouvernement fédéral devait modifier les règles afin qu’il n’y ait aucune marge de manœuvre pour les compagnies aériennes.

“Nos règles concernant la réglementation sur la protection des passagers des compagnies aériennes laissent trop de place à l’interprétation des compagnies aériennes”, a-t-il déclaré. “Honnêtement, ils ne sont pas clairs sur ce qui est sous contrôle ou non sous le contrôle des compagnies aériennes.”

REGARDER | Les voyageurs disent qu’on leur refuse injustement une indemnisation : Les voyageurs disent qu’on leur refuse injustement une indemnisation pour les annulations de vols d’Air Canada Certains voyageurs disent qu’on leur refuse une indemnisation pour les vols annulés d’Air Canada, car la compagnie aérienne affirme que les perturbations de vol étaient «dues à des contraintes d’équipage» et indépendantes de leur volonté.

Lawford a également déclaré que le ministre des Transports, Omar Alghabra, devrait envoyer un message aux compagnies aériennes pour qu’elles adoptent une approche plus «conviviale» des règles.

“Je ne vois pas du tout ce genre de leadership de la part du ministre actuel”, a-t-il déclaré.

Au cours d’une audition de la commission des transports vendredi Alghabra a déclaré que “les compagnies aériennes doivent respecter les droits des voyageurs” et que le CTA est chargé de traiter les plaintes des passagers.

Les passagers peuvent déposer une plainte auprès de l’agence qui vise à les aider à résoudre le problème.

Depuis mai, le CTA a reçu plus de 7 000 plaintes liées à des perturbations de vol et a actuellement un arriéré de plus de 18 000 plaintes au total.

À ce jour, l’agence n’a émis aucune amende impliquant une indemnisation pour les perturbations de vol, mais a suggéré dans un e-mail lundi qu’elles pourraient arriver.

“Au fur et à mesure que de plus en plus de plaintes seront jugées … les agents d’application de la loi disposeront d’une base plus solide pour émettre des avis de violation et [fines]”, a déclaré un porte-parole du CTA.

Malgré la longue attente potentielle d’une résolution, Lawford a déclaré qu’il encourageait toujours les passagers mécontents à déposer des plaintes auprès de la CTA.

“C’est ennuyeux et cela prend du temps supplémentaire, mais c’est ce que les consommateurs peuvent faire.”