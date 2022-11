WestJet, la météo cause des problèmes de voyage à Kelowna

WestJet affirme que les systèmes fonctionnent à nouveau, mais le directeur principal des opérations aéroportuaires à l’aéroport international de Kelowna, Phillip Elchitz, affirme que des retards continus sont encore à prévoir.

“Du jour au lendemain, le système informatique est tombé en panne et, par conséquent, nous avons constaté plusieurs annulations et un bon nombre de retards”, a déclaré Elchitz.

Tous les systèmes sont maintenant en ligne et stables. Nous prévoyons malheureusement de nouvelles perturbations alors que nous nous efforçons de nous remettre de la panne à l’échelle du système. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée. — WestJet (@WestJet) 6 novembre 2022

À YLW, WestJet a annulé un total de six vols pour le 6 novembre.

Elchitz dit que les retards continus sont dus à l’attente d’avions retardés dans d’autres aéroports.

Elchitz dit également que le temps qui devrait commencer vers midi pourrait poser des problèmes aux voyageurs aériens.

« Il sera important que les gens vérifient l’état de leur vol soit sur le site Web ylw.kelowna.ca, soit par l’intermédiaire de leur compagnie aérienne.