WestJet dit qu’avaler Sunwing, Swoop est gagnant pour les voyageurs – mais tout le monde n’a pas de grands espoirs

La prise de contrôle par WestJet et la consolidation des compagnies aériennes à bas prix Swoop et Sunwing dans son transporteur principal inquiètent certains vacanciers et experts en voyages à propos de la hausse des prix à venir. Mais le PDG de la compagnie aérienne basée à Calgary affirme que les déménagements sont une victoire pour tout le monde.

Dimanche, WestJet Airlines Ltd. a annoncé son intention de transformer Sunwing Airlines, récemment acquise, en une entité autonome et de la fusionner avec son transporteur éponyme. Cette décision est intervenue quelques jours seulement après l’annonce de plans similaires pour Swoop, la compagnie aérienne à bas prix qu’elle a elle-même lancée en 2017. Le gouvernement fédéral a approuvé le rachat de Sunwing en mars.

La fusion signifie deux compagnies aériennes à rabais de moins au service des voyageurs au Canada, ce qui fait craindre aux critiques qu’il y aura moins de concurrence dans l’industrie et des prix plus élevés.

Pour les voyageurs comme Amber Murray, les deux mouvements semblent inquiétants. Elle et sa famille volent fréquemment sur Swoop pour des vacances plutôt que sur des transporteurs principaux, car son hub à Hamilton est à environ 80 kilomètres de leur domicile à Beachville, en Ontario. — plus près que l’aéroport international Pearson de Toronto — mais aussi parce que les prix sont beaucoup plus abordables pour le budget de sa famille.

Au fil des ans, a déclaré Murray, elle a réussi à décrocher des vols aussi bon marché que 99 $ par personne pour des destinations de vacances comme Las Vegas. Elle prévoyait d’utiliser à nouveau la compagnie aérienne lorsque la famille s’envolerait pour le Mexique cet hiver, mais elle a déclaré que les prix offerts par WestJet se chiffraient en milliers de dollars – et non les quelque 900 $ qu’elle parvient généralement à dépenser pour sa famille de quatre personnes.

Amber Murray, à droite, de Beachville, en Ontario, montrée avec sa famille lors d’un mariage à Cancun, au Mexique, en 2021, dit qu’ils volent souvent sur Swoop pour des vacances car son hub à Hamilton est proche de leur domicile et les prix de la compagnie aérienne à prix réduit sont abordable pour le budget de sa famille. (Soumis par Amber Murray)

« Nous ne pourrons pas voyager en famille de quatre », a déclaré Murray à CBC News lors d’une interview. « Je ne pourrai pas montrer le monde à nos enfants. »

Alors qu’elle volait généralement sur Swoop, et non sur Sunwing, Murray a déclaré que la nouvelle selon laquelle WestJet consolidait plusieurs compagnies aériennes connues pour leurs tarifs sans fioritures sous une bannière à service complet n’est pas une évolution encourageante.

« Qui sait si nous pourrons encore nous permettre de partir », a-t-elle déclaré. « Je suis très inquiet. »

Moins de concurrence, prix plus élevés : analyste

Anshul Singh, fondateur du site Web de programmes de voyage et de fidélité Points, Miles and Bling, a déclaré qu’il pensait que les voyageurs comme Murray avaient des raisons de s’inquiéter.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens dans l’ensemble, ça ne l’a jamais été », a-t-il déclaré en entrevue. « Chaque fois que nous constatons une baisse de la concurrence, nous devrions vraiment nous attendre à ce que les prix augmentent sur une période de temps. »

Singh a déclaré que WestJet pourrait claironner les mouvements comme une victoire pour tout le monde et a dit aux régulateurs ce qu’ils avaient besoin d’entendre pour signer le pacte. Mais en fin de compte, a-t-il dit, les mouvements de repli dans Swoop et Sunwing sont conçus pour maximiser leur rentabilité.

REGARDER | WestJet va intégrer Sunwing à sa principale compagnie aérienne : WestJet ferme Sunwing et absorbe ses liaisons WestJet prévoit de fermer Sunwing Airlines après avoir repris le transporteur sans fioritures, laissant aux Canadiens une option de voyage à bas prix de moins. Certains experts de l’industrie préviennent que la décision ne fera qu’augmenter les tarifs aériens.

Bien qu’elles ne soient pas vraiment luxueuses, les compagnies aériennes à bas prix ont tendance à faire baisser les prix des transporteurs principaux dans les destinations où il existe plusieurs options, et elles ont un impact indirect sur le marché en offrant aux voyageurs des destinations alternatives dans le même pays.

Swoop, en particulier, a réalisé des gains importants en vendant des vols intérieurs entre de petites villes canadiennes, comme Abbotsford, en Colombie-Britannique, et Hamilton — par opposition à Toronto et Vancouver.

Selon données du Bureau fédéral de la concurrence, de toutes les destinations soleil vers lesquelles les Canadiens s’envolent, plus du tiers d’entre elles sont desservies par WestJet ou Sunwing. Parmi ceux qui partent de l’Ouest canadien, le ratio grimpe à près des trois quarts.

Singh a déclaré que la perte de compagnies aériennes concurrentes n’obligerait pas WestJet à réduire les prix ou à lancer de nouvelles liaisons plus qu’il ne le fallait. « Je ne les vois pas faire demi-tour et commencer soudainement à offrir des tarifs inférieurs à 100 $ vers n’importe où au Canada », a-t-il déclaré.

« Les consommateurs sont assez avertis »

Pour sa part, WestJet affirme que les consommateurs devraient en effet s’attendre à voir le même type de sièges bon marché qu’ils voyaient auparavant, sauf qu’ils seront maintenant dans un avion de marque WestJet.

Dans une entrevue avec CBC News, le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré que la décision de fusionner les avions des autres transporteurs dans son service principal conduira à plus d’options pour les consommateurs, pas moins.

« Au lieu de vendre des tarifs super bas sur 16 avions, nous allons vendre des tarifs super bas sur 180 avions », a-t-il déclaré, répétant le engagement antérieur de l’entreprise qu’une partie des sièges sur chaque vol sera réservée à des tarifs réduits – même si la majorité des billets sur un vol donné sont susceptibles d’être des tarifs plus chers et à service complet.

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, présenté à Calgary le mois dernier, a déclaré que la décision de fusionner les avions des autres transporteurs dans son service principal offrira plus d’options aux consommateurs, et non moins. (Radio-Canada)

« Nous donnons le choix pour chaque chose dans chaque avion, et je pense que cela a plus de sens parce que le consommateur veut finalement avoir le choix », a déclaré von Hoensbroech. « Au final, c’est le marché qui fait les prix, mais cela… a toujours été notre ambition et reste notre ambition de proposer des tarifs très compétitifs.

Le consultant en aviation basé à Calgary, Rick Erickson, a déclaré qu’il pense que les craintes d’un manque de concurrence sont exagérées, car les transporteurs rivaux assureront un mélange sain de concurrence.

« Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements, en grande partie parce que les consommateurs sont assez avertis, que le Bureau de la concurrence surveille et qu’il y a d’autres acteurs sur le marché », a-t-il déclaré.

« Deux grandes compagnies, Air Canada et Air Transat, vont s’assurer qu’aucun profit de gloire ne reviendra à WestJet à cause de cela. »

En fin de compte, cependant, Amber Murray a déclaré qu’elle n’était toujours pas convaincue car, comme elle le dit, « les grandes entreprises promettent toujours quelque chose et ne donnent jamais suite – elles ne sont là que pour monopoliser le marché et acheter tout ce qu’elles peuvent. »

« Je ne l’achète pas du tout. Je n’ai pas encore vu de vente décente de WestJet », a-t-elle déclaré. « Nous avons pu obtenir des billets pour aller en Colombie-Britannique pour 48 $ de Swoop. Il n’y a aucune comparaison. »