WestJet continue de remonter après que des vols annulés aient bouleversé ses plans de long week-end

WestJet a continué d’intensifier ses opérations vendredi dans le but de rétablir les plans de voyage de long week-end de milliers de passagers bouleversés par des annulations de vols avant que la compagnie aérienne ne conclue un accord de dernière minute avec ses pilotes.

Les voyageurs coincés dans les aéroports ont exprimé leur frustration face aux annulations et aux retards, tandis que d’autres se sont tournés vers les médias sociaux avec des histoires de vacances gâchées.

WestJet a averti que la reprise complète des opérations prendra du temps et a encouragé les voyageurs à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

WestJet et l’Air Line Pilots Association ont annoncé un accord de principe pour éviter la grève tôt vendredi matin après huit mois de négociations.

Bernard Lewall, chef du contingent WestJet de l’Air Line Pilots Association, a déclaré que le syndicat avait atteint ses principaux objectifs : un meilleur salaire, la sécurité d’emploi et l’équilibre travail-vie personnelle.

« Nous avons reçu des augmentations de salaire importantes », a-t-il déclaré dans une interview. « Nous avons assuré notre avenir grâce à la protection de l’emploi… et nous avons amélioré notre équilibre travail-vie personnelle. »

L’expert en aviation John Gradek l’a qualifié d ‘«accord historique», affirmant qu’il établira la norme pour les négociations syndicales à l’avenir.

«Ce que vous voyez, c’est un changement tectonique qui commence à apparaître dans la manière dont les relations de travail entre les syndicats et la direction vont évoluer dans l’aviation canadienne», a déclaré Gradek, ancien cadre d’Air Canada et directeur du programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill. .

Le syndicat appliquera probablement la même approche dans les négociations avec d’autres compagnies aériennes, a-t-il déclaré.

« Le taux de rémunération des pilotes au Canada va augmenter, cela ne fait aucun doute », a ajouté Gradek.

Mais il a déclaré que l’augmentation des salaires des pilotes n’entraînerait probablement pas de hausse des prix pour les consommateurs, en raison de la concurrence des transporteurs à très bas prix.

Bien que l’accord de principe ait évité une grève, de nombreux voyageurs étaient toujours confrontés à des vols annulés et à des projets de vacances déjoués.

WestJet a annulé 231 vols de jeudi à samedi, en tête de liste mondiale deux jours de suite, selon le service de suivi des vols FlightAware.

La fermeture a touché des dizaines de routes au Canada et vers les États-Unis et outre-mer, tandis que les vols du service régional WestJet Encore et de Sunwing Airlines, propriété de WestJet, n’ont pas été touchés.

À l’aéroport Pearson de Toronto, les voyageurs de WestJet ont décrit des vols annulés et retardés, principalement vers le centre et l’ouest du Canada.

Tommy Gilligan devait prendre l’avion pour Calgary tôt vendredi pour un mariage familial et des vacances à Banff, en Alberta.

« Ils nous ont dit à 4h30 du matin que cela allait être retardé, et maintenant ils l’ont simplement annulé », a déclaré l’homme de 65 ans de Burlington, en Ontario.

« Ma femme a tiré quelques ficelles et nous sommes sur un vol de six heures ce soir. Je ne suis pas content en ce moment, toute ma famille nous attend.

Le chaos des horaires lié à la grève avec la deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada est «totalement ridicule» et «pas du tout juste pour nous», a déclaré Gilligan. « Je ne pense pas que j’utiliserai WestJet après ce week-end. »

D’autres voyageurs ont partagé sa frustration face à la gestion de la situation par la compagnie aérienne, tout en exprimant leur soutien aux pilotes.

Diran Adenugba, 44 ans, était à l’aéroport pour un vol de retour à Saskatoon, la dernière étape de son voyage de retour d’Atlanta. Son vol initial devait partir jeudi soir, mais a été annulé après que WestJet ait immobilisé des avions avant la date limite de grève.

« J’ai été reprogrammé pour prendre l’avion ce matin à 9 heures », a déclaré Adenugba. « Je suis arrivé ici pour découvrir que le vol avait encore été annulé. »

Il a été re-réservé sur un vol l’après-midi à destination de Saskatoon via Winnipeg, et a dit qu’il croisait les doigts pour quitter Toronto vendredi.

Pourtant, malgré les inconvénients, Adenugba est resté sympathique aux griefs des pilotes.

« Je ne suis pas pilote, dit-il. « Mais si j’étais à leur place, je voudrais que mes demandes soient satisfaites. »

Les voyageurs blâmeront probablement WestJet pour le conflit de travail et les perturbations de vol qui en ont résulté, et non les pilotes, a déclaré Gradek.

La compagnie aérienne « était préoccupée par la valeur de la marque et sa part de marché », a-t-il déclaré. « WestJet a essentiellement dit : ‘Réduisons nos pertes.’ »

Pourtant, la facture de centaines de vols annulés et retardés sera « dans les millions » pour WestJet, a déclaré Gradek.

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré que l’accord avec les pilotes apportait « des améliorations significatives à la sécurité et à la portée de l’emploi, aux conditions de travail et aux salaires ».

« Nous apprécions d’avoir pu parvenir à un accord, cependant, reconnaissons l’impact sur nos clients et nous apprécions sincèrement leur patience pendant cette période », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Lewall avec le syndicat a déclaré que l’accord impliquait des gains financiers et de style de vie pour les pilotes.

Ce dernier inclut la possibilité pour les pilotes de reprogrammer, d’échanger ou de laisser tomber des soi-disant têtes mortes – lorsqu’une compagnie aérienne exige qu’un pilote se rende à un aéroport différent de celui où il vit pour commencer son service.

Le syndicat a également obtenu le droit de trouver une pension pour les pilotes, a-t-il déclaré.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de l’ensemble du package », a déclaré Lew all, notant que le contrat aidera à résoudre de nombreux problèmes d’attraction et de rétention des pilotes de WestJet.

L’accord sera développé en un accord de principe au cours des prochains jours, avec une période de vote d’environ une semaine à suivre peu de temps après, a-t-il déclaré.

« Même si c’était une période très controversée, hier soir, après l’accord, nous nous sommes tous réunis, nous nous sommes serré la main et avons pris un verre ensemble », a déclaré Lewall. « Les interactions avec l’entreprise ont toujours été très professionnelles et jamais passionnées, donc je dois tirer mon chapeau à l’entreprise. »

—Brett Bundale, La Presse canadienne

