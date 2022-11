WestJet connaît une panne à l’échelle du système entraînant des annulations et des «retards croissants»

WestJet affirme qu’une panne à l’échelle du système a un impact sur ses opérations, entraînant des “retards croissants” sur son réseau et des annulations.

La compagnie aérienne canadienne affirme que son centre de contact n’est pas en mesure d’accéder aux réservations des clients en raison de la panne.

WestJet dit qu’il s’efforce de rétablir le service sur son système, bien qu’il n’ait pas fourni de raison pour la panne.

L’aéroport international de Calgary indique dans un tweet que les passagers qui traversent son aéroport pourraient être retardés “en raison d’une panne informatique mondiale de WestJet”.

Il indique que les clients doivent vérifier auprès de leur compagnie aérienne pour obtenir des informations sur les vols.

En raison d’une panne informatique mondiale de WestJet, les invités voyageant via YYC peuvent subir des retards. Nous apprécions votre patience alors que nous soutenons leurs efforts pour résoudre les problèmes. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne pour obtenir des informations sur les vols. Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles. —@FlyYYC

WestJet n’a pas précisé quand le service sera rétabli.

“WestJet est au courant d’une panne à l’échelle du système qui a un impact sur les opérations et nous continuons à travailler pour mettre tous les systèmes en ligne”, a déclaré la conseillère en relations avec les médias de WestJet, Madison Kruger, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Nous nous excusons pour les désagréments que cela cause aux clients, car malheureusement, l’impact de la panne se fait toujours sentir sur nos opérations et entraîne maintenant des annulations supplémentaires et des retards croissants.”