WestJet commence à annuler des vols avant une éventuelle grève des pilotes

Les pourparlers entre WestJet et le syndicat des pilotes se poursuivent au milieu du compte à rebours vers une date limite de grève vendredi, la compagnie aérienne déclarant qu’elle a commencé à annuler des vols avant l’arrêt de travail prévu.

Quelque 1 800 pilotes du transporteur et de sa filiale Swoop sont sur le point de quitter le travail à partir de 3 heures du matin après que l’Air Line Pilots Association a émis un préavis de grève lundi.

Le ministre fédéral du Travail et le médiateur en chef du gouvernement, ainsi que le PDG de WestJet et les dirigeants du syndicat des pilotes, se sont tous rendus dans un hôtel près de l’aéroport Pearson de Toronto pour travailler à un accord.

WestJet a publié un communiqué tôt jeudi indiquant qu’il avait commencé à annuler des vols en préparation de l’action pour l’emploi.

La déclaration indique que le groupe WestJet stationne la majorité de sa flotte de 737 et 787 dans une « approche mesurée, progressive et sûre », étant donné qu’un accord de principe n’a pas encore été conclu. La compagnie aérienne indique que WestJet Encore, WestJet Link, ainsi que des vols 737 limités, continueront de fonctionner pendant cette période.

Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, affirme que les demandes du syndicat sont extrêmes, tandis que les projets de voyage de milliers de Canadiens sont suspendus avant le long week-end de mai.

Payer, problèmes d’horaire

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, affirme que les problèmes des travailleurs tournent autour du salaire, de la sécurité d’emploi et des horaires, les pilotes gagnant environ la moitié de ce que gagnent certains de leurs homologues américains.

REGARDER | Que font les passagers de WestJet à l’approche d’un délai de grève? Les voyageurs de WestJet achètent des vols de secours alors que les pilotes sont en grève et que le lock-out se profile La société basée à Calgary a déclaré qu’elle supprimerait les frais pour les passagers annulant ou modifiant des vols pendant le week-end, lorsque la grève/lock-out devrait commencer si un accord n’est pas conclu.

Avec plus de 4 000 vols prévus au cours des sept prochains jours, WestJet transporte 28 % du marché intérieur canadien, tandis qu’Air Canada en exploite 47 %, selon la société de données de vol Cirium.

La compagnie aérienne conseille aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de partir pour l’aéroport et de visiter la page des mises à jour des invités de WestJet ou le centre d’information de Swoop pour plus d’informations sur le statut du vol et les changements de voyage.