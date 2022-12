WestJet annule tous les vols YVR du jeudi en fin d’après-midi au vendredi après-midi

Alors que l’aéroport de Vancouver se prépare à une nouvelle tempête hivernale, WestJet a annoncé une série d’« annulations proactives » commençant par des vols prévus tard jeudi soir.

La compagnie aérienne a déclaré que chaque arrivée et départ à l’aéroport international de Vancouver serait annulé de 23 h 50 jusqu’à vendredi en fin d’après-midi, en fonction des conditions météorologiques.

Des vols supplémentaires ont été annulés à l’aéroport international de Victoria, à l’aéroport international d’Abbotsford, à l’aéroport de Nanaimo et à l’aéroport de Comox, a indiqué WestJet dans un communiqué par courriel.

“Les annulations proactives auront un impact sur 126 vols dans les cinq aéroports et ont été faites en consultation avec les autorités aéroportuaires”, indique le communiqué. “Tous les invités concernés ont été informés.”

Plus tôt dans la journée, un porte-parole de l’aéroport de Vancouver a confirmé que 766 vols avaient été annulés depuis la dernière tempête de neige, affectant environ 90 000 passagers.

Il y avait 115 vols annulés jeudi seulement.

Les annulations ont laissé certains passagers bloqués à YVR pendant des jours, dont Karen Fernandez, qui a déclaré avoir atteint son point de rupture.

“Nous manquons d’argent pour la nourriture et je manque de patience”, a déclaré Fernandez.

Elle et son petit-fils tentent de rentrer chez eux en Arkansas.

« Je veux être à la maison avec mes petits-enfants pour Noël. Je n’ai jamais raté un Noël avec eux », a-t-elle déclaré en retenant ses larmes.

YVR essaie toujours d’éliminer l’arriéré de la tempête qui a frappé la côte sud plus tôt cette semaine, un effort qui comprenait la restriction des arrivées internationales jusqu’à tôt vendredi matin.

Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l’aéroport, a déclaré que la limitation des arrivées de vols internationaux affectait les projets de voyage d’environ 6 000 passagers.

“C’est une décision très difficile, mais elle a permis à la majorité des passagers – environ 120 000 – d’accéder à leurs vols”, a-t-elle déclaré.

Vrooman a décrit la situation météorologique comme “sans précédent” et a déclaré que même si les pistes étaient déneigées, le plus gros problème était que la neige s’accumulait trop rapidement sur les avions.

“Au moment où nous l’avons dégivré, il s’est reconstitué et nous avons dû dégivrer encore et encore”, a-t-elle déclaré.

Cela a laissé des passagers attendre dans des avions sur le tarmac pendant des heures – une situation que Vrooman a qualifiée de “totalement inacceptable” et a assuré qu’elle ne se reproduirait plus.

“Nous avons fait un ajustement ici pour nous assurer que jusqu’au prochain événement de neige, nous n’avons pas de barrières”, a-t-elle déclaré.

Jeudi après-midi, l’aéroport a déclaré qu’une moyenne de 28 avions étaient dégivrés toutes les heures.

Les responsables ont également déclaré que le personnel avait distribué 5 000 bouteilles d’eau, 5 000 collations telles que des pommes et des oranges, et des milliers de couvertures et de chauffe-mains aux passagers bloqués touchés par les annulations de vols depuis mardi.

Avec beaucoup plus de neige dans les prévisions au cours des prochains jours, YVR a averti les voyageurs de s’attendre à des retards et des annulations supplémentaires.