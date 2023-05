WestJet annule 111 vols et compte avant la date limite de grève des pilotes de vendredi

WestJet a annulé plus de 100 vols alors que les négociations avec son syndicat de pilotes aboutissent.

Quelque 1 800 pilotes du transporteur et de sa filiale Swoop sont sur le point de quitter le travail à partir de 3 heures du matin après que l’Air Line Pilots Association a émis un préavis de grève lundi.

Jeudi matin, WestJet, basée à Calgary, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait commencé à annuler des vols sur son réseau « afin de minimiser le risque d’être bloqué ».

À 16 h HE jeudi, la compagnie aérienne avait annulé 111 vols prévus jeudi, soit environ un tiers de sa charge normale. Une poignée de vols prévus pour vendredi et au-delà ont également déjà été annulés.

Sur le site Web de la compagnie, les réservations en ligne pour les vols sur les routes principales telles que Calgary-Vancouver et Toronto-Calgary ne sont pas disponibles jusqu’à mardi.

Le ministre fédéral du Travail et le médiateur en chef du gouvernement, ainsi que le PDG de WestJet et les dirigeants du syndicat des pilotes, se sont tous rendus dans un hôtel près de l’aéroport Pearson de Toronto pour travailler à un accord.

La déclaration de la société indique que le groupe WestJet stationne la majorité de sa flotte de 737 et 787 dans une « approche mesurée, progressive et sûre », étant donné qu’un accord de principe n’a pas encore été conclu. La compagnie aérienne indique que WestJet Encore, WestJet Link, ainsi que des vols 737 limités, continueront de fonctionner pendant cette période.

Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, affirme que les demandes du syndicat sont extrêmes, tandis que les projets de voyage de milliers de Canadiens sont suspendus avant le long week-end de mai.

Dans le communiqué de la compagnie aérienne, il a décrit l’état des négociations comme une « impasse ».

« Nous restons dans une impasse critique avec le syndicat et n’avons eu d’autre choix que de commencer à prendre les mesures douloureuses de préparation à la réalité d’un arrêt de travail », a déclaré von Hoensbroech.

REGARDER | Un passager de WestJet a proposé des arrangements alternatifs « absurdes » : Un voyageur dit que l’alternative de vol offerte par WestJet est « absurde » Les passagers réservés pour voyager avec WestJet sont confrontés à des perturbations potentielles dès vendredi. Un voyageur dit que le plan de voyage alternatif qui lui est proposé par la compagnie aérienne basée à Calgary est « absolument absurde ».

Pour sa part, le syndicat a cherché à rejeter la faute sur la direction de la compagnie aérienne et a souligné qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour éviter une perturbation.

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, affirme que les problèmes des travailleurs tournent autour du salaire, de la sécurité d’emploi et des horaires, les pilotes gagnant environ la moitié de ce que gagnent certains de leurs homologues américains.

« Nous reconnaissons que les perturbations de vol ne sont jamais une issue idéale dans ce processus pour nos pilotes ou nos passagers, c’est pourquoi nos négociateurs se rendent disponibles jusqu’à la fin du 72[-hour] période de préavis pour parvenir à un accord négocié qui aidera à résoudre la crise d’attraction et de rétention des pilotes de WestJet et permettra à la compagnie aérienne de reconnaître sa stratégie de croissance », a déclaré Lewall dans un communiqué envoyé par courriel à CBC News.

Payer, problèmes d’horaire

Avec plus de 4 000 vols prévus au cours des sept prochains jours, WestJet transporte 28 % du marché intérieur canadien, tandis qu’Air Canada en exploite 47 %, selon la société de données de vol Cirium.

La compagnie aérienne conseille aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de partir pour l’aéroport et de visiter la page de mises à jour des invités de WestJet ou le centre d’information de Swoop pour plus d’informations sur le statut du vol et les changements de voyage.

Geraint Harvey, professeur à l’Université Western qui étudie l’industrie du transport aérien, affirme que le conflit de travail est susceptible de nuire à l’entreprise à long terme, que ce soit sur le plan de la réputation ou autrement.

« C’est un problème majeur », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview, notant que toute interruption de service pourrait avoir un impact durable sur les activités de la compagnie aérienne.

« J’imagine que quiconque envisage d’aller quelque part dans les prochains mois ira probablement chez Air Canada ou un autre transporteur. »

Passager en « mode panique »

Muzammil Murad fait partie de ces passagers qui souhaitent déjà avoir fait exactement cela.

Il s’est rendu à Delray Beach, en Floride, pour affaires et s’est arrangé pour que sa femme et ses deux enfants prennent l’avion pour le rencontrer sur WestJet ce week-end afin d’ajouter des vacances à la fin de son voyage.

Sa famille devait quitter l’aéroport Pearson de Toronto pour Fort Lauderdale vendredi, mais a été informée jeudi que le vol avait été annulé. La compagnie aérienne lui a remboursé les 850 $ pour les vols annulés, mais ce remboursement ne couvrira pas les vacances de 6 000 $ qu’il a prévues une fois arrivés en Floride.

« Je passe un peu en mode panique en essayant de comprendre comment nous pouvons faire venir le reste de la famille … afin que nous puissions nous réunir et au moins sauver ce qui reste de notre voyage », a-t-il déclaré. a déclaré à CBC News dans une interview.

Au lieu d’un vol direct, il a réussi à faire voyager sa famille avec deux escales, via Montréal et New York, au coût de 1 800 $, un chiffre qui ne sera pas couvert par son assurance voyage. Mais pour lui, il s’agissait de choisir l’option la moins mauvaise.

« Devrais-je perdre 6 000 dollars ou dépenser les 1 800 dollars supplémentaires pour faire quelque chose de ce voyage », a-t-il déclaré.

Un autre voyageur, Tim Bradley, devait rentrer chez lui de Pearson à Vancouver jeudi, lorsqu’il a été informé par la compagnie aérienne que le vol avait été annulé. Après avoir passé de nombreuses heures frustrantes en ligne et au téléphone avec la compagnie aérienne, il a décidé de payer de sa poche un vol alternatif sur Flair, au départ vendredi.

Il dit qu’il se sent très frustré par toute l’expérience.

« Je suis chef de projet et une partie de mon travail consiste à chaque fois qu’il y a des obstacles et des défis pour réduire l’impact sur les clients », a-t-il déclaré à CBC News.

« WestJet n’a pas fait un très bon travail à cet égard. »