WestJet ajoute des vols directs entre Vancouver et Penticton

À partir de février 2023, il y aura plus de vols entre Penticton et Vancouver via WestJet.

La compagnie aérienne a annoncé les nouvelles routes le lundi 8 août et comment elles renforcent la connectivité dans la province.

Les nouvelles routes fonctionneront six fois par semaine et comprendront des vols au départ des aéroports de Penticton et de Vancouver. Les nouveaux itinéraires débuteront le 17 février 2023.

« Ce nouveau service reliera non seulement les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens qui emprunteront cette route, mais créera également de bons emplois locaux et contribuera à la croissance de notre économie », a déclaré le ministre des Transports, Omar Alghabra.

Tous les vols seront exploités par WestJet Link à l’aide d’avions Saab 340 de 34 places, et WestJet offrira désormais des vols directs entre Calgary et Vancouver vers Penticton.

« L’expansion du service de WestJet est un autre exemple de la croissance que connaît Penticton », a déclaré le maire John Vassilaki. « Alors que de plus en plus de gens reconnaissent les avantages de vivre et de travailler ici, l’ajout de plus de vols directs vers Vancouver profitera à tout le monde, des touristes aux gens d’affaires.

Les vols se dérouleront du dimanche au vendredi, avec des vols de Vancouver à Penticton partant à 12h45 et arrivant à 13h35 et des vols de Penticton à Vancouver partant à 14h05 et atterrissant à 14h55.

Les vols directs de WestJet à destination et en provenance de Vancouver s’ajouteront aux vols existants de Cascadia Air, Pacific Coastal Airlines et Air Canada.

Air Canada avait précédemment interrompu ses vols en 2020 et en 2021, donnant une ouverture à Pacific Coastal et Cascadia pour se développer dans l’espace.

Entreprise