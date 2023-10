Western & Southern ouverts pour rester à Cincinnati pendant encore 25 ans

CINCINNATI : Le tournoi de tennis le plus ancien du pays reste à Cincinnati.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles le tournoi serait déplacé, Beemok Capital a annoncé mardi que le Western & Southern Open se jouerait juste à l’extérieur de Cincinnati pendant encore 25 ans.

« La passion et l’engagement de cette communauté pour maintenir le tournoi ici ont été un facteur indéniable dans notre décision de rester », a déclaré le fondateur et PDG de Beemok Capital, Benjamin Navarro, dans un communiqué. « La ville de Mason, le comté de Warren, l’État de l’Ohio et plusieurs sociétés ont démontré leur soutien indéfectible au tournoi de tennis. Ce tournoi et son histoire sont particuliers. Nous sommes ravis d’ajouter à son héritage et de créer une expérience de tennis de classe mondiale pour les joueurs et les fans.

Fondé en 1899, le Western & Southern Open est le tournoi de tennis professionnel le plus ancien joué dans sa ville d’origine. Il s’agit de l’un des neuf plus grands tournois au monde où hommes et femmes s’affrontent en même temps.

Beemok Capital a acquis le tournoi auprès de l’USTA en 2022 et a envisagé de délocaliser le tournoi, peut-être à Charlotte, en Caroline du Nord. Le tournoi étant maintenu, Beemok finalise ses plans visant à réaliser des investissements importants dans les installations et l’expérience des fans.

