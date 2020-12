CHARLOTTE, Caroline du Nord: Tyrrell Pigrome a réussi une passe de 218 verges avec un touché et une course de 60 verges, Brayden Narveson a marqué deux buts sur 45 verges et les Hilltoppers ont battu Charlotte 37-19 dans un rare match de dimanche.

Western Kentucky a marqué les 17 premiers points du match de plusieurs manières non conventionnelles. Joueur des équipes spéciales AJ Brathwaite Jr. a récupéré une tentative de coup de pied ratée dans la zone des buts et le joueur de ligne offensive Jordan Meredith a récupéré un ballon perdu dans la zone des buts après un échappé de son coéquipier Gaej Walker.

Narveson a inscrit 33, 46 et 49 verges sur le terrain, portant ses totaux de saison à 13 sur 14.

Walker a ajouté 98 verges au sol pour Western Kentucky (5-6, 4-3 Conference USA). Pigrome a passé 18 des 27 et l’a porté huit fois.

Chris Reynolds a passé 205 verges avec deux touchés pour Charlotte (2-4, 2-2). Deux des quatre prises de Micaleous Elder étaient pour des touchés.

Le match était initialement prévu pour le samedi 28 novembre et s’est déroulé jusqu’au mardi 1er décembre, mais n’a pas pu être joué. C’était le deuxième match de dimanche de la WKU dans l’histoire du programme avec le premier contre l’État de l’Arkansas au Fridge Bowl de 1952.

