Westcorp on the Lake revient au conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

Le développement de Westcorp on the Lake prévu pour le chemin Lakeshore sera de retour devant le conseil de Kelowna le 26 septembre.

Westcorp Developments, qui a obtenu un nouveau permis de développement pour son projet de tour d’hôtel sur l’avenue Queensway le 20 septembre, cherche également un permis de développement pour son projet sur l’ancien site de Hiawatha RV Park.

Le développement comprend deux immeubles de 17 étages et un immeuble de 14 étages, totalisant 1 000 unités. Les augmentations de hauteur des bâtiments ont été approuvées par le conseil en juin, ce qui n’a pas été bien accueilli par de nombreux voisins.

Ils s’inquiétaient des points de vue perdus, de la pollution visuelle, de la trop grande densité, des embouteillages et des embouteillages, ainsi que des impacts sur l’environnement et la faune. En raison des étages supplémentaires, deux bâtiments de moins seront construits et plus d’espaces verts seront ajoutés, y compris un parc linéaire.

Selon Westcorp, les utilisations à court terme et AirBnB ne seront pas autorisées.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalDéveloppement de la ville de Kelowna