Westbrook a été échangé aux Lakers dans le cadre d’un accord à succès

Les Wizards de Washington ont accepté d’envoyer la superstar Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles pour trois joueurs et quel était le choix numéro 22 lors du repêchage de la NBA jeudi soir, ont rapporté The Athletic et ESPN.

En plus du choix de première ronde, les Wizards reçoivent Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell, selon les rapports.

Avec le choix numéro 22, Washington a sélectionné Isaiah Jackson, un centre de blocage des tirs du Kentucky, mais l’a ensuite échangé aux Indiana Pacers en échange du 31e choix et meneur Aaron Holiday – frère du champion NBA avec les Milwaukee Bucks, Jrue.

À 31 ans, les Wizards ont ensuite sélectionné Isaiah Todd, un attaquant de 19 ans qui a choisi de renoncer à l’université et de jouer dans la G-League de la NBA, où il a récolté en moyenne 12,3 points et 4,9 rebonds par match pour l’Ignite.

Les Wizards envoient également leur choix de deuxième tour 2024 et leur choix de deuxième tour 2028 aux Lakers avec Westbrook, qui rentre chez lui en Californie. Le natif de Long Beach a joué son ballon universitaire à UCLA avant d’être repêché quatrième au classement général en 2008.

Westbrook a réalisé en moyenne un triple-double en 2020-21 avec 22,2 points, 11,7 passes décisives et 11,5 rebonds lors de sa première saison avec les Wizards. C’était la quatrième fois de sa carrière que le meneur de jeu marquait un triple-double en moyenne pendant une saison et il détient actuellement le record de tous les temps en triple-double avec 184, après avoir dépassé Oscar Robertson (181) en mai.

Le neuf fois All Star, neuf fois sélection All-NBA et 2017 Most Valuable Player rejoint LeBron James et Anthony Davis sur la nouvelle « super équipe » de la ligue. Il devient également le septième ancien MVP à être acquis par les Lakers après Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Bob McAdoo, Karl Malone, Steve Nash et James lui-même.

En retour, les Wizards obtiennent trois joueurs qui se sont combinés pour une moyenne de 36,1 points par match en 2020-21.

Harrell, qui a reçu le sixième homme de l’année en 2020, a obtenu en moyenne 13,5 lors de sa première saison avec les Lakers, tandis que Kuzma en moyenne 12,9 et Caldwell-Pope 9,7 lors de leur quatrième saison à LA. Les trois joueurs ont encore la vingtaine.