Westbank dans le noir jeudi matin

L’électricité est coupée dans le quartier Gellantly de Westbank.

BC Hydro annonce une panne le long de Gellantly Road et Gellantly Road South.

Le courant a été coupé vers 9 h 18 lorsque des oiseaux sont entrés en contact avec des fils.

Actuellement 496 clients sont sans électricité.

BC Hydro dit que des équipes sont sur place.