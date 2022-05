West Wind Blows a la classe, mais s’inquiète pour Simon Crisford | Nouvelles de la course

Le manque d’expérience est le principal souci de Simon Crisford en ce qui concerne son concurrent du Cazoo Derby, West Wind Blows.

Le poulain de Teofilo n’a fait ses débuts qu’en décembre, remportant une épreuve novice de 10 stades à Wolverhampton, et est réapparu à Nottingham plus tôt ce mois-ci, défiant une pénalité de cinq longueurs pour rester invaincu.

Il était l’un des nombreux espoirs d’Epsom qui se sont mis à l’épreuve lors du Cazoo Gallops Morning de la piste lundi, après quoi Crisford – qui s’entraîne avec son fils, Ed – a déclaré : “Le cheval manque d’expérience.

“L’intention était de le faire courir à Newbury (en avril), puis de revenir pour le Lingfield Derby Trial. Il s’est échappé au départ à Newbury, nous n’avons donc pas pu le faire courir là-bas et nous avons dû proposer un plan différent.

“Le plan était alors d’entrer dans un novice avec sa pénalité et il l’a gagné avec une certaine autorité. Il est très peu exposé et nous ne savons pas à quel point il est bon, mais nous le saurons samedi semaine.

“Il manque d’expérience et vous auriez aimé qu’il ait un peu plus d’entraînement pour une course comme celle-ci. Il peut être un peu tendu, mais l’idée de venir aujourd’hui était de lui donner plus d’expérience.

“Il a été un développeur et un apprenant lent, mais il revient juste à lui-même et son travail là-bas était très agréable. Il est descendu de la colline sur la jambe droite et a changé de tête. Il a bien accéléré le long de la ligne droite.

“Le plus difficile a été de le tirer vers le haut, comme vous pouvez le voir. Il a un pedigree exceptionnel, un pedigree classique et il tiendra le mile et demi sans aucun doute.”

Crisford – qui sait tout sur la victoire du Derby depuis son époque avec l’opération Godolphin – a ajouté: “Il portera une cagoule et nous le garderons aussi détendu et éteint que possible. Venir ici aujourd’hui a été un moment clé. Il a pris ça très bien et il se développe tout le temps.

“C’est un poulain qui a beaucoup de potentiel pour l’avenir. Il n’aurait pas besoin de mener mais nous verrons comment la course se déroulera. Il y aura forcément beaucoup de rythme là-dedans. Le cheval est élevé pour un mile et un demi plus.

“Sur un mile et demi, c’est à ce moment-là qu’il prendra tout son sens. C’est toujours une course fascinante. Je pense que vous devrez rester bien et vous ne pouvez pas arriver avec un cheval d’un mile et quart.

“Je suis enthousiasmé par ce cheval, mais je souhaite juste que nous ayons pu avoir quelques courses de plus à notre actif.

“Si nous pouvons garder le contrôle sur lui et l’empêcher de devenir trop excité dans les préliminaires, je pense qu’il fera une bonne course.”