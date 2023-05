West Towns Chorus of Downers Grove pour saluer « British Invasion » – Shaw Local

LISLE – « Invitation » plutôt qu’« invasion » pourrait être le mot clé pour décrire le thème du spectacle printanier du West Towns Chorus à 15 h le 13 mai à Lisle. Presque toutes les chansons proviennent de l’ère musicale bien-aimée « British Invasion ».

West Towns, un groupe de chanteurs masculins a cappella de style barbier composé de 35 membres qui répète à Downers Grove, célèbre sa 75e année, sa 10e sous la direction de Carrie Marcotte de Bolingbrook. Le groupe a été le champion du chœur du district de l’Illinois en 2021 et se classe régulièrement dans les trois premiers des compétitions, selon un communiqué de presse. Lorsqu’elle ne se prépare pas pour un concours, West Towns répète pour ses deux spectacles phares par an : offerts à Noël et au printemps, ainsi que pour des apparitions dans des défilés ou dans le cadre d’efforts de sensibilisation communautaire, comme chanter dans des maisons de retraite.

En plus des numéros musicaux à chœur entier, le spectacle du printemps de cette année mettra en vedette des quatuors de sortie, entrecoupés d’apparitions spéciales d’artistes invités, tels que le duo Take Two, mettant en vedette Marcotte et Leslie Gray Robbins. Marcotte, en plus d’être la directrice du West Towns Chorus, est une chanteuse dont les styles vocaux comprennent le théâtre musical, l’opéra et le jazz vocal. Elle s’est produite au Busch Gardens de Williamsburg, en Virginie, et sur le bateau d’excursion The Spirit of Chicago, ainsi que dans des comédies musicales et des opéras. De plus, elle est co-organiste des Blackhawks de Chicago.

Robbins, originaire de Palatine, a fréquenté l’American Musical and Dramatic Academy de New York, où il a joué des rôles dans de nombreuses comédies musicales. Lors d’une tournée en Hollande, elle a formé « le groupe de chant féminin Route 66 », a-t-elle déclaré. De retour à Chicago, Gray Robbins a organisé des auditions pour le groupe, que Marcotte a rejoint en 2000. En 2013, après la retraite du groupe, Gray Robbins et Marcotte ont décidé de se produire en duo et ont nommé leur numéro Take Two.

Parmi les numéros du programme du printemps figurent « I’m Into Something Good », popularisé par Herman’s Hermits, et « I Want to Hold Your Hand » des Beatles, ainsi que des chansons d’Elton John et Queen, The Monkees, The Turtles et d’autres artistes.

Le concert a lieu au St. Daniel Hall Auditorium de la Benet Academy, 2200 Maple Ave., Lisle. Les billets coûtent 20 $ pour les adultes et 12 $ pour les étudiants. Ils peuvent être obtenus en ligne en visitant tinyurl.com/WTCSpring2023. Pour plus d’informations, appelez le 630-201-5544 ou visitez www.westtowns.org.