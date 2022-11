West Towns Chorus du comté de DuPage donnera un concert de Noël – Shaw Local

« Que pouvez-vous offrir à un Wookiee pour Noël ? » est une question fantaisiste et aussi le titre d’une chanson qui sera chantée au spectacle de Noël annuel du West Towns Chorus à 16 heures le 11 décembre à Naperville.

West Towns, un chœur de barbiers pour hommes dans la région de DuPage, présentera son mélange traditionnel de chansons de Noël laïques au premier semestre et de sélections religieuses au second semestre lorsqu’il se produira dans un nouveau lieu.

Sous la direction de Carrie Marcotte de Bolingbrook, West Towns, championne du chœur du district de l’Illinois l’an dernier, présentera “Together Again at Christmas”. Il s’agit de la plus récente entrée dans ce qui a été une tradition de quatre décennies de West Towns présentant son mélange signature d’harmonies de salon de coiffure traditionnelles et nouvelles. Le scénario a été écrit par le membre Dave Shepherd, également de Bolingbrook, avec une première moitié quelque peu humoristique, suivie d’une seconde moitié plus respectueuse se concentrant sur la naissance de Jésus.

Les favoris traditionnels tels que “Jingle Bells” et “Winter Wonderland” seront dans la première partie, tandis que d’autres plaisirs du public tels que “Joy to the World” et “Silent Night” figureront parmi les morceaux présentés dans la deuxième partie.

Environ 35 hommes de tous âges chanteront en alternance avec plusieurs artistes invités. Ceux-ci incluent Affinity Strings avec Anny Moravec de Downers Grove, les Village Vocal Chords, un chœur de femmes dirigé par Lynn Randall d’Oswego et le Chicago Bronze Handbell Ensemble, sous la direction d’Andrea Handley d’Evanston, ainsi que le claviériste David Rhodes de Woodridge.

Avant le spectacle et pendant l’entracte, les participants ont la possibilité d’acheter des billets de tombola pour courir la chance de gagner leur choix parmi une variété de paniers-cadeaux alléchants. Les gagnants seront affichés à la fin du programme.