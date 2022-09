West Suburban Silver s’installe comme football incontournable pendant les matchs de ligue – Shaw Local

Au cours des deux premières semaines de la saison régulière, 147 équipes restent indemnes.

Ce n’est pas un nombre relativement élevé ou bas, mais ce qui est un peu étrange à propos du nombre, c’est qu’il y a beaucoup de regroupements d’équipes invaincues dans certaines conférences.

Alors attachez votre ceinture pour ces courses de conférence, dont beaucoup commencent sérieusement cette semaine, car le parcours sera cahoteux.

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes intrigues de la semaine 2 :

La folie des conférences

Les conférences non verrouillées commencent en grande partie le jeu de la ligue cette semaine et certaines d’entre elles s’annoncent comme de véritables doozies.

Six des sept équipes West Suburban Silver – Glenbard West, York, Lyons, Downers Grove North, Proviso West et Oak Park River Forest – ont émergé des deux premières semaines avec des fiches de 2-0. La seule équipe à subir une défaite ? Le champion en titre de la conférence de l’an dernier, Hinsdale Central.

Cela prépare une course de conférence sauvage dans une ligue qui montrait déjà des tendances à être trop profonde pour son propre bien. Le West Suburban joue six matchs de division et un croisement avec le West Suburban Gold. Contrairement à l’argent, les choses ne se sont pas bien passées pour l’or au cours des deux premières semaines alors que la ligue est allée collectivement 1-13.

Ces matchs croisés pourraient être extrêmement critiques pour les équipes de la division Argent, car les matchs de division semblent clairement plus difficiles et ont le potentiel d’avoir des équipes de qualité accumulant des pertes en championnat.

Une autre conférence causant des dégâts majeurs dans la liste des non-conférences a été le Central Illinois. Six des huit équipes ont quitté les deux premières semaines avec des records impeccables.

Entre le West Suburban Silver et le Central Illinois, près de 10% des équipes invaincues de l’État résident dans ces deux conférences.

Le CPL progresse à grands pas

La Chicago Public League a toujours eu du mal à rivaliser avec les écoles non-CPL à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires.

Mais le CPL pourrait prendre un tournant à cet égard.

Simeon a connu un début de saison monstre monstre avec des victoires sur Wheaton Warrenville South et Bolingbrook. La victoire sur WWS a ajouté un peu plus de cache après que les Tigers ont rebondi après la défaite de Simeon pour vaincre une équipe très appréciée de Neuqua Valley lors de la semaine 2.

Kenwood a également remporté une solide victoire sur Bradley-Bourbonnais lors de la semaine 2 après avoir chuté lors d’une rencontre rapprochée contre Glenbard North lors de la semaine 1.

Et bien que Taft ait perdu ses deux matchs par des marges très étroites contre des écoles non CPL pour commencer la saison, il a ouvert les yeux sur la compétitivité d’un match qu’il a donné à Palatine lors du premier tour des éliminatoires de classe 8A la saison dernière.

Une nouvelle commande ?

Sur ces 147 équipes invaincues en deux semaines, il y a une longue liste de suspects habituels.

Mais il y a aussi une poignée d’équipes qui ne sont pas exactement habituées à survivre sans tache aux deux premières semaines de la saison.

Stagg mène la liste de ces équipes surprenantes. Avec des victoires sur Reavis et Oak Lawn pour commencer l’année, les Chargers ont une fiche de 2-0. Avant le début de la saison 2022, Stagg n’avait pas gagné de match depuis le début de la saison 2019 avec une victoire sur Little Village, brisant une série de 23 défaites consécutives avec la victoire sur Reavis.

Les autres équipes qui se sont levées pour faire une apparition unique, sinon entièrement sans précédent, à 2-0 sont Proviso West, Ridgewood, Elk Grove Village, Argo et Lincoln.

Fin des longues sécheresses….

East Peoria a mis fin à une séquence de 26 défaites consécutives avec une victoire sur la route contre Aurora Central Catholic vendredi soir.

Ce fut l’une des plus longues séquences de défaites de l’État, mais plus tard dans la même soirée, la plus longue séquence de défaites actuelle de l’État a pris fin lorsque Litchfield a remporté une victoire 22-14 sur Staunton.

Cela a mis fin à une séquence de 47 défaites consécutives pour les Panthers, qui ont remporté pour la dernière fois un concours universitaire le 16 octobre 2015.