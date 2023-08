West Suburban Community Pantry nomme un directeur des communications – Shaw Local

Suzanne Armato, directrice générale de West Suburban Community Pantry (WSCP), a récemment annoncé l’ajout de Sarah Corbin à l’équipe de direction en tant que directrice des communications et de l’engagement. Corbin supervisera les stratégies de communication et exécutera des tactiques pour promouvoir la mission du WSCP et impliquer les publics cibles et les parties prenantes dans la zone de service du garde-manger dans les comtés de DuPage et Will.

Corbin arrive au WSCP après avoir travaillé chez Beyond Hunger à Oak Park, où elle était responsable des communications. Auparavant directrice de Free Fly Marketing, elle a guidé les efforts d’engagement des organisations à but non lucratif et des marques alimentaires et grand public. Résident d’Oak Park, Corbin est un bénévole communautaire actif et est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université d’État de l’Illinois.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sarah Corbin dans notre équipe », a déclaré Armato dans un communiqué de presse. « Sarah apporte une vaste expérience en engagement communautaire en tant que consultante ainsi que dans le domaine des garde-manger. Elle utilisera ces talents pour accroître notre visibilité et accroître notre inclusivité afin que davantage de personnes puissent être impliquées dans le travail unique que nous effectuons, axé sur le client. Elle sera dans nos zones de service pour se faire de nouveaux amis tout en partageant l’histoire du garde-manger sur la façon dont nous servons notre communauté.