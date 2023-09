West Suburban Community Pantry fait don de nourriture au Willowbrook Wildlife Centre – Shaw Local

West Suburban Community Pantry a trouvé un moyen d’avoir un impact encore plus grand en se connectant avec le district de Forest Preserve du comté de DuPage pour faire don de plus de 400 livres de produits au Willowbrook Wildlife Centre pour aider à nourrir les animaux dont le centre a la garde.

« Au lieu de composter, nous conservons les fruits et légumes proches de leur date de péremption pour aider à nourrir les animaux indigènes en période de convalescence », a déclaré Sue Armato, PDG du garde-manger, dans un communiqué de presse. « Ce n’est qu’une façon supplémentaire d’innover pour garantir que la nourriture profite à notre communauté dans son ensemble. Nous sommes reconnaissants à Larry Larson, membre du conseil d’administration du district des Amis de Forest Preserve du comté de DuPage, pour avoir donné de son temps pour ramasser et livrer ces produits afin de nourrir nos amis les animaux.

Un employé du Willowbrook Wildlife Centre récupère des produits presque périmés dans le garde-manger communautaire de la banlieue ouest pour les nourrir la faune du centre. (photo fournie par Willowbrook Wildlife Center)

Le Willowbrook Wildlife Centre fournit des soins et des traitements médicaux aux animaux sauvages blessés, orphelins ou malades. Le personnel et les bénévoles de Willowbrook préparent et servent de la nourriture pour plus de 200 espèces tout au long de l’année.

Le centre de Glen Ellyn se lance actuellement dans la construction de nouvelles installations, notamment des espaces cliniques améliorés et diverses opportunités d’exposition et de formation pour le plaisir des visiteurs. Les soins aux animaux se poursuivent tout au long de la construction.