West prépare des plans de crise nucléaire – médias britanniques

Les responsables chercheraient des moyens d’éviter le “chaos” à la maison en cas d’événement nucléaire

Les gouvernements occidentaux préparent des plans pour éviter la panique et l’hystérie parmi leurs citoyens si une arme nucléaire était utilisée en Ukraine, ont rapporté les médias britanniques. Les préparatifs présumés interviennent alors que les responsables de l’OTAN alimentent les spéculations sur la possibilité et émettent des avertissements répétés auxquels Moscou serait confronté “graves conséquences” s’il a déployé la bombe.

Interrogé pour savoir si des options et des plans de crise étaient en place pour faire face aux conséquences d’une explosion nucléaire en Europe de l’Est, un responsable occidental anonyme a confirmé que de tels plans étaient en cours, selon des informations du Times et du Guardian.

“Comme vous vous en doutez, le gouvernement procède à une planification prudente pour une gamme de scénarios possibles dont celui-ci fait partie”, le responsable a déclaré aux journalistes vendredi, faisant référence à une frappe nucléaire.

Bien que le responsable ait fourni peu d’autres détails sur ce que ces options impliqueraient, les rapports ont émis l’hypothèse que des tracts pourraient être distribués pour informer les citoyens. “comment survivre à une attaque nucléaire” ou pour éviter les achats de panique.

Ce que The Telegraph décrit comme un “guerre nucléaire des mots” entre la Russie et l’Occident a commencé le mois dernier, après que le président russe Vladimir Poutine a juré que Moscou utiliserait “tous les moyens” à sa disposition si l’intégrité territoriale de la Russie était menacée. La déclaration a été interprétée par les États-Unis et leurs alliés comme une “menace voilée” de déployer des armes nucléaires pendant le conflit en Ukraine.

“Poutine sait que s’il utilise une arme nucléaire en Ukraine, cela aura de graves conséquences pour la Russie”, a-t-il ajouté. a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a également déclaré jeudi que “Si la Russie devait utiliser une arme nucléaire, il y aurait de graves conséquences”, tout en réprimandant le président français Emmanuel Macron pour avoir trop révélé quand il a dit que Paris ne répondrait pas avec son propre arsenal de bombes nucléaires.

À peu près au même moment, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que toute attaque nucléaire contre l’Ukraine entraînerait une réponse puissante de l’Occident, qui verrait l’armée russe “anéantie” – mais a également reconnu que ce ne serait pas un “réponse nucléaire”.

Le président américain Joe Biden a averti que le conflit en Ukraine pourrait conduire à “Armageddon” lors d’une collecte de fonds démocrate la semaine dernière, ajoutant que les tensions nucléaires étaient à leur plus haut niveau depuis le pic de la guerre froide dans les années 1960. Les commentaires de Biden ont déclenché une certaine inquiétude parmi les Américains, mais ont été rapidement suivis de clarifications de la Maison Blanche et du Pentagone selon lesquelles, en fait, il n’y avait aucune intelligence ou indication que “Poutine a soit pris la décision d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine, soit a fait n’importe quoi pour se rapprocher de ce processus de prise de décision.”

Dans l’intervalle, la Pologne – un important fournisseur d’armes à Kiev dans sa bataille contre les forces russes – a suggéré à Washington d’étendre son programme de partage nucléaire et de déployer des ogives sur son territoire pour servir de dissuasion contre Moscou. Le président Andrzej Duda et le vice-Premier ministre Jaroslaw Kaczynski ont tous deux lancé la proposition ces derniers mois.

Les responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée, tandis que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a clairement indiqué en août que Moscou n’envisageait pas une frappe nucléaire contre l’Ukraine, étant donné qu’aucun objectif ne justifiait des mesures aussi drastiques.