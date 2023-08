West Point va ouvrir une capsule temporelle oubliée trouvée dans un monument – ​​NBC Los Angeles

Une capsule temporelle oubliée depuis longtemps à West Point, récemment découverte à l’intérieur de la base d’un monument et qui aurait été laissée par des cadets à la fin des années 1820, devrait être forcée lundi.

Le contenu de la petite boîte en plomb pourrait éventuellement ouvrir une fenêtre sur les débuts, plus spartiates, de la célèbre Académie militaire américaine.

On ne sait pas exactement quand la boîte a été placée dans la base en marbre du monument ni qui a choisi les objets à l’intérieur, bien qu’un comité de cinq cadets qui auraient pu être impliqués dans la capsule temporelle comprenait Robert E. Lee, diplômé de 1829, le futur général confédéré.

La boîte sera ouverte lors d’un événement diffusé en direct.

« C’est un mystère, n’est-ce pas ? Un mystère de l’histoire », a déclaré Jennifer Voigtschild, l’historienne du commandement de l’académie.

Le conteneur a été découvert en mai lors de la restauration d’un monument honorant le héros de la guerre d’indépendance Thaddeus Kosciuszko. Un chef de chantier a fait la découverte surprise et a soigneusement sorti la lourde boîte, qui mesure environ un pied cube.

« Après avoir arrêté le travail et bouclé la zone, j’ai réalisé : « Oh mon Dieu, qu’avons-nous trouvé ? » », a déclaré le manager Chris Branson.

Dans les années 1820, les cadets ont rendu hommage à Kosciuszko, un ingénieur militaire polonais, en organisant une colonne à proximité de l’endroit où les classes actuelles défilent et jouent au football. En tant qu’officier de l’armée continentale, il a conçu des fortifications de guerre sur le site le long de la rivière Hudson, avant que l’académie militaire n’y soit créée en 1802.

Une plaque indique que le monument a été érigé par le corps des cadets en 1828. D’autres preuves suggèrent qu’il n’a été achevé qu’en 1829. Cela comprend une lettre de juillet 1828 d’un comité de cadets impliqué dans la dédicace, dont Lee, demandant des conseils sur le lettrage pour le monument.

Il est également possible que la capsule date de 1913, lorsque le clergé polonais et les laïcs des États-Unis ont fait don d’une statue de Kosciuszko pour la placer au sommet de la colonne. Les responsables de West Point pensent cependant que la capsule date plus probablement de la fin des années 1820, bien avant que l’académie ne devienne un poste tentaculaire produisant plus de 900 officiers de l’armée par an.

Au début du XIXe siècle, les cadets vivaient dans des casernes en bois, sans eau courante. Une quarantaine de diplômés sont diplômés chaque année. Sylvanus Thayer, considéré comme le « père de l’académie militaire », en était le surintendant dans les années 1820.

Les rayons X ont indiqué qu’il y avait une boîte à l’intérieur du conteneur, mais il y a peu d’indices si son ouverture produirait une prime historique ou un buste rappelant le descellement télévisé du coffre-fort d’Al Capone par Geraldo Rivera en 1986.

Il peut s’agir de plans de monuments, de listes de classes ou d’un message du comité des cadets. Il peut s’agir d’objets militaires du quotidien, comme des boutons d’uniforme ou des balles de mousquet. Il pourrait s’agir de papiers, d’un médaillon ou d’autres objets liés à Kosciuszko.

« Il y a tellement de possibilités », a déclaré Voigtschild. « Cela pourrait être révolutionnaire. Cela pourrait provenir des cadets de la période des années 1820. Ou les deux. »

L’implication de Lee dans le monument arrive au moment même où West Point prend en compte son héritage. Lee a obtenu le deuxième diplôme de sa promotion et a ensuite servi comme surintendant à l’académie avant de démissionner de l’armée américaine pour diriger les troupes confédérées pendant la guerre civile.

L’académie a déclaré en décembre qu’elle se conformerait aux recommandations d’une commission visant à retirer les honneurs à Lee et à d’autres officiers confédérés. Les recommandations, qui comprenaient le changement de nom des bâtiments et la suppression d’un portrait de Lee d’une bibliothèque, faisaient partie des efforts plus larges de l’armée pour lutter contre l’injustice raciale.

Un monument reconstruit et rénové dédié à Kosciuszko devrait être érigé l’été prochain.