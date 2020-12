WASHINGTON – Plus de 70 cadets de l’Académie militaire américaine de West Point ont été accusés d’avoir triché à un examen de mathématiques, le pire scandale académique depuis les années 1970 sur le premier terrain d’entraînement de l’armée pour les officiers, a appris USA TODAY.

Cinquante-huit cadets ont admis avoir triché à l’examen qui a été administré à distance en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart d’entre eux ont été inscrits à un programme de réadaptation et seront en probation pour le reste de leur temps à l’académie. D’autres ont démissionné et certains font face à des audiences qui pourraient entraîner leur expulsion.

Le scandale frappe au cœur de la réputation de rectitude de l’académie, épousée par son propre code moral, littéralement gravé dans la pierre:

«Un cadet ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas et ne tolère pas ceux qui le font.»

Tim Bakken, professeur de droit à West Point, a qualifié le scandale de problème de sécurité nationale. Les cadets de West Point deviennent des hauts dirigeants dont la nation dépend.

« Il n’y a aucune excuse pour tricher quand le code fondamental pour les cadets est qu’ils ne doivent pas mentir, tricher ou voler », a déclaré Bakken. « Par conséquent, lorsque l’armée essaie de minimiser les effets de la tricherie à l’académie, nous minimisons vraiment les effets sur l’armée dans son ensemble. Nous comptons sur l’armée pour nous dire honnêtement quand nous devons mener des guerres et quand nous pouvons les gagner. »

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré que le système disciplinaire de West Point était efficace.

«Le processus d’honneur fonctionne comme prévu et les cadets seront tenus responsables de la violation du code», a déclaré McCarthy dans un communiqué.

Le lieutenant-général Darryl Williams, surintendant de West Point, a également déclaré dans un communiqué que la sauvegarde de l’académie fonctionnait comme prévu.

« Le système d’honneur à West Point est solide et fonctionne comme prévu », a déclaré Williams. « Nous avons pris une décision délibérée de maintenir nos normes académiques pendant la pandémie. Nous maintenons les cadets à ces normes.

Le colonel de l’armée Mark Weathers, chef d’état-major de West Point, a déclaré lundi dans une interview qu’il ne considérait pas l’incident comme une violation grave du code et qu’il était « un peu déçu » par les cadets pour avoir triché. Cela ne se serait pas produit si les cadets avaient passé l’examen sur le campus, a-t-il dit.

Mais la représentante Jackie Speier, D-Californie, qui dirige le panel du personnel du House Armed Services Committee, a déclaré qu’elle trouvait le scandale profondément troublant et que West Point devait offrir plus de transparence pour déterminer l’étendue de la tricherie.

«Nos cadets de West Point sont la crème de la crème et devraient faire preuve d’un caractère et d’une intégrité irréprochables», a déclaré Speier. « Ils doivent être tenus au même niveau élevé lors de l’apprentissage à distance qu’en personne. »

Les instructeurs ont d’abord déterminé que 72 plèbes, ou cadets de première année, et un an, ou cadet de deuxième année, avaient triché à un examen final de calcul en mai. Ces cadets avaient commis la même erreur sur une partie de l’examen.

Des enquêtes et des audiences préliminaires récemment terminées pour les cadets ont abouti au rejet de deux cas faute de preuves et à quatre abandons parce que les cadets ont démissionné. Sur les 67 cas restants, 55 cadets ont été jugés en violation du code d’honneur et se sont inscrits à un programme de réadaptation le 9 décembre. Trois autres cadets ont admis avoir triché mais n’étaient pas admissibles à ce qu’on appelle le programme d’admission volontaire.

Les cadets du programme sont jumelés à un mentor et rédigent des journaux et des essais sur leur expérience. Le processus peut prendre jusqu’à six mois. Les cadets du programme sont essentiellement en probation académique.

Les 12 autres cadets accusés de tricherie font face à des audiences administratives au cours desquelles un conseil de cadets entend le cas et décide s’il y a eu violation du code. Un autre conseil recommande alors des sanctions, y compris l’expulsion. Le surintendant de West Point a le dernier mot sur la punition.

En quoi c’est différent du scandale de 1976

L’un des plus grands scandales de triche parmi les collèges militaires financés par les contribuables du pays s’est produit en 1976 lorsque 153 élèves-officiers de West Point ont démissionné ou ont été expulsés pour avoir triché à un examen de génie électrique.

L’incident de tricherie actuel est considérablement moins grave, a déclaré Jeffery Peterson, directeur du groupe consultatif d’intégration du personnage de West Point sous le Centre pour la profession et l’éthique de l’armée et colonel à la retraite de l’armée.

« Ils sont au début de leur processus de développement », a déclaré Peterson. « Et donc à l’occasion, ces incidents se produisent, mais nous avons un système en place pour y faire face lorsqu’ils se produisent. »

Moins de la moitié des cadets étaient impliqués dans l’affaire de tricherie actuelle, et tous sauf un étaient des étudiants de première année, a déclaré Peterson. Les étudiants de première année sont relativement nouveaux par rapport aux attentes et aux programmes conçus pour développer l’éthique et le leadership à l’académie. En 1976, le scandale concernait des cadets de troisième année. Parmi ceux qui ont triché, 98 sont retournés à West Point et ont obtenu leur diplôme avec la promotion de 1978, a déclaré Peterson.

Les autres académies ont également été entachées de scandales académiques: en 1992, 125 aspirants de marine de la Naval Academy ont été pris dans un scandale de tricherie et 19 cadets de l’Air Force Academy ont été suspendus pour avoir triché à un test.

En 2020, la pandémie a bouleversé la vie universitaire sur les campus à travers le pays, car l’apprentissage à distance et les examens ont supplanté l’apprentissage en personne. West Point n’est pas le seul à découvrir une inconduite chez les étudiants. L’Université du Missouri a surpris 150 étudiants en train de tricher au cours des semestres de printemps et d’automne, a rapporté le Kansas City Star.

West Point est passé à l’apprentissage à distance après les vacances de printemps l’année dernière, lorsque la pandémie a commencé à se propager à travers le pays.

Le code d’honneur reste fort à West Point malgré la pandémie et les cadets sont tenus de rendre des comptes, a déclaré Weathers.

«Les cadets sont tenus pour responsables d’avoir enfreint le code», a-t-il déclaré. « Bien que décevant, le système d’honneur fonctionne, et ces 67 cas restants seront tenus responsables de leurs actions. »