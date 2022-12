West Point se déplace pour vaincre les symboles confédérés du campus – Boston News, Weather, Sports

NEW YORK (AP) – Avant de se retourner contre l’armée américaine pour commander l’armée confédérée, Robert E. Lee a été surintendant de West Point, l’académie militaire sacrée qui a produit des patriotes comme Ulysses S. Grant, Douglas MacArthur et Dwight Eisenhower.

Mais dans les prochains jours, la légendaire académie retirera un portrait de Lee vêtu de son uniforme confédéré de sa bibliothèque, où il est suspendu depuis les années 1950 et le placera dans un entrepôt. Il supprimera également le buste en pierre du plus haut général du sud de la guerre civile à Reconciliation Plaza. Et la citation de Lee sur l’honneur sera supprimée de la place d’honneur de l’académie.

Ces mesures font partie d’une directive du ministère de la Défense publiée en octobre ordonnant à l’académie de lutter contre l’injustice raciale et de supprimer les installations qui “commémorent ou commémorent la Confédération”.

Cela comprend un trio de panneaux en bronze, mesurant 11 pieds de haut et 5 pieds de large, qui dépeignent des événements et des personnages importants de l’histoire des États-Unis, notamment Benjamin Franklin et Clara Barton. Mais les plaques surdimensionnées, dédiées en 1965, ne représentaient pas seulement Lee et d’autres partisans de la Confédération, mais aussi l’image d’un homme armé dans une cagoule, avec “Ku Klux Klan” écrit en dessous.

La Commission de dénomination du Congrès, qui a initié les changements à l’académie, a noté “qu’il existe clairement des liens entre le KKK et la Confédération”.

Dans un message publié sur le site Web de l’académie, le lieutenant-général Steve Gilland, surintendant de l’académie, a déclaré qu’il commencerait à se conformer aux recommandations de la commission pendant les vacances.

« Nous mènerons ces actions avec dignité et respect », a-t-il déclaré.

L’Académie militaire des États-Unis, sous le nom officiel de West Point, a été créée en 1809 le long de la rive de la rivière Hudson, dans le nord de l’État de New York.

L’école compte environ 4 600 cadets, dont les deux tiers sont blancs et environ 13% noirs, selon les données fédérales.

West Point n’était pas la seule installation examinée par la commission du Congrès. Il a également recommandé que huit autres installations traitent des symboles du passé raciste.

L’Académie navale américaine d’Annapolis, dans le Maryland, a renommé des bâtiments et des routes qui commémoraient les amiraux confédérés ou ceux qui cherchaient à perpétuer l’esclavage des Noirs.

Plus d’une demi-douzaine des recommandations de la commission pour West Point impliquent Lee, qui a obtenu son diplôme de deuxième de sa classe en 1829 et a ensuite occupé le poste de surintendant.

La commission a recommandé que Lee Barracks, Lee Road, Lee Gate, Lee Housing Area et Lee Area Child Development Centre soient tous renommés.

Le rapport indique que les armées de Lee “étaient responsables de la mort de plus de soldats américains que pratiquement tout autre ennemi dans l’histoire de notre nation”.

Deux autres officiers confédérés dans le collimateur de la commission étaient les diplômés de West Point, PGT Beauregard et William Hardee. Le panel a demandé que Beauregard Place et Hardee Place soient renommés.

Ce n’est qu’au début des années 1930 que West Point a commencé à installer des monuments commémoratifs confédérés, a noté la commission, affirmant qu’elle l’avait fait sous la pression du mouvement révisionniste “Lost Cause” qui cherchait à refondre les causes de la guerre civile et à dépeindre ceux qui se sont battus pour le Confédération comme digne d’honneur pour leurs sacrifices.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception