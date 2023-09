West Point poursuivi en justice pour des aveux racistes

Alors que la Cour suprême a invalidé les politiques d’admission soucieuses de la race à l’Université Harvard et à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, elle a exempté les écoles militaires. Une note de bas de page de l’avis rendu par la Haute Cour en juin reconnaissait que le gouvernement des États-Unis affirmait que « les programmes d’admission basés sur la race renforcent les intérêts impérieux des académies militaires de notre pays ».

Les juges ont déclaré que, comme aucune académie militaire n’était partie prenante, l’avis n’abordait pas la question des admissions dans ces écoles « à la lumière des intérêts potentiellement distincts que les académies militaires peuvent présenter ».

SFFA, cependant, fait valoir que l’école n’a « aucune justification pour recourir à des admissions fondées sur la race » et que, parce que cela est illégal dans d’autres universités, West Point « n’est pas exempté de la Constitution ». Le président de la SFFA, Edward Blum, a également lancé un site Web intitulé West Point n’est pas justequi demande aux étudiants s’ils ont été rejetés de West Point, de l’Académie navale ou de l’Air Force Academy.

« Au fil des années, les tribunaux ont été conscients du rôle unique de l’armée dans la vie de notre nation et des considérations particulières qui en découlent », a déclaré Blum dans un communiqué. « Cependant, aucun niveau de déférence ne justifie ces classifications et préférences raciales polarisantes et détestées lors des admissions à West Point ou dans l’une de nos académies militaires. »

Qu’y a-t-il dans le procès : Le procès de 29 pages a été déposé auprès de la division White Plains du tribunal du district sud de New York. Le procès plonge dans le processus d’admission à West Point, qui forme de futurs officiers militaires et est très sélectif. L’académie de New York accueille environ 1 200 à 1 300 cadets dans chaque classe, selon le dossier judiciaire, et admet moins de 10 % des candidats.

Les candidats sont invités à passer des examens médicaux et un test d’aptitude physique, et à obtenir une nomination d’un membre du Congrès, du vice-président ou du président. Ensuite, les futurs étudiants officiellement nommés doivent être acceptés par le bureau des admissions de West Point.

Le procès de SFFA conteste les préférences raciales utilisées par le bureau des admissions et le politique de non-discrimination sur son site Internet qui dit que « l’Académie militaire des États-Unis est pleinement engagée dans une action positive ».

West Point utilise l’équilibre racial pour les classes entrantes et fixe des critères pour le nombre d’étudiants afro-américains, hispaniques ou asiatiques qui seront admis, affirme le procès de la SFFA. Le dossier judiciaire comprenait le tableau de composition des classes de l’école qui répartit les inscriptions par race et par taille totale des classes.

« West Point met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs d’équilibre racial », indique le procès, ajoutant que l’ancien directeur des admissions a déclaré un jour: « ‘[a] il y a quelques années, tous les candidats afro-américains qualifiés étaient [sic] a proposé l’admission à West Point, mais l’objectif de composition des classes faisait toujours défaut.

Ce que veut SFFA : SFFA soutient que les pratiques d’admission de West Point violent le Cinquième Amendement, qui contient un principe d’égalité de protection qui lie le gouvernement fédéral. Il énumère également deux membres blancs anonymes qui sont « prêts et capables » de postuler à West Point une fois que l’on cessera d’utiliser la race comme facteur déterminant.

Le groupe a demandé au tribunal de déclarer que l’utilisation de la race par l’institution est inconstitutionnelle et de mettre en place une injonction préliminaire pour empêcher West Point de prendre en compte ou de connaître la race d’un candidat lors de la prise de décisions d’admission.

« Pendant la majeure partie de son histoire, West Point a évalué les cadets en fonction de leur mérite et de leurs réalisations », indique le procès. « Les ennemis de l’Amérique ne combattent pas différemment en fonction de la race du commandant qui leur fait face, les soldats doivent suivre les ordres sans égard à la couleur de peau de ceux qui les donnent, et les réalités du champ de bataille s’appliquent de la même manière à tous les soldats, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou leur origine nationale. .»