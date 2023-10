West Pittston Halloweentown sauvé par un homme d’affaires

WEST PITTSTON, COMTÉ DE LUZERNE (WBRE/WYOU) — Une célébration populaire d’Halloween dans le comté de Luzerne a failli être annulée jusqu’à ce qu’un homme d’affaires local sauve la situation.

Si vous traversez West Pittston en voiture, c’est presque comme si vous aviez voyagé dans la vraie ville d’Halloween. Mais récemment, l’arrondissement a été confronté à un problème d’assurance qui a presque empêché ses rues de s’animer la nuit d’Halloween.





Halloweentown sort officiellement du grand écran et se déroule dans une ville près de chez vous. Après un bref contretemps, les routes de West Pittston seront fermées la nuit d’Halloween.

Le conseil d’arrondissement de West Pittston a initialement rejeté le projet parce que l’événement manquait d’assurance, mais un homme d’affaires local a pris les choses en main.

« Rob Bresnahan de Kuharchik Construction m’a appelé immédiatement après la réunion et est intervenu et m’a proposé de payer l’assurance », a déclaré Michael Turner, chef de la police régionale de la région du Wyoming.

Bresnahan dit qu’il pense qu’il y aura une participation massive et souhaite offrir un espace sûr pour que tout le monde puisse en profiter.

Maison d’Halloween inspirée du film « Nanticoke »



« C’est une excellente journée pour rassembler la communauté, célébrer la famille, célébrer la soirée et simplement passer un moment sûr et respectable. Et c’est pourquoi nous avons pensé : eh bien, si cela doit arriver, rendons-le aussi sûr que possible », a expliqué Bresnahan.

Quelque chose pour lequel Scott Sayer, résident d’Halloweentown, qui a une nièce de six ans, est reconnaissant.

« Ils ne peuvent pas rester sur les trottoirs simplement à cause de l’affluence, donc fermer les rues était le moyen le plus sûr de garantir la sécurité de tout le monde pendant l’extravagance d’Halloween que nous organisons », a déclaré Sayer.

Bien que ces rues soient fermées pour les friandises de West Pittston, pour les enfants en dehors de cet arrondissement, les vacances ont un potentiel un peu plus que simplement effrayant et réellement dangereux.

Selon le Conseil national de sécurité, les enfants courent deux fois plus de risques d’être heurtés et tués par une voiture à Halloween que n’importe quel autre jour de l’année.

Le chef Turner affirme qu’il existe des moyens de prévenir de telles tragédies, à commencer par le costume de votre enfant.

« Je leur suggérerais de porter des costumes clairs, des bandes réfléchissantes ou un gilet réfléchissant. Évitez de porter des costumes amples pour éviter de trébucher », a expliqué Turner.

Il est également important que ceux qui conduisent soient vigilants la nuit d’Halloween.

« Allumez vos phares le plus tôt possible, soyez prudent. Ces enfants sont excités pour Halloween, alors ils vont courir. Ils seront excités quand ils verront leurs amis », a ajouté Turner.

Le chef Turner a déclaré à 28/22 News que toute l’avenue Delaware jusqu’à la 5ème rue sera fermée la nuit d’Halloween à partir de 17h00 environ et rouvrira très probablement vers 22h30.