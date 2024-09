West Oahu est un nouveau « bastion » républicain

STAR-ADVERTISER Diamond Garcia et David Alcos III STAR-ADVERTISER Diamond Garcia et David Alcos III La partie ouest d’Oahu a pris un virage politique à droite après avoir élu quatre membres républicains de la Chambre d’État, un sénateur d’État et deux membres du conseil municipal d’Honolulu.

La représentante de l’État, Diamond Garcia (R, Ewa-Kapolei), a qualifié la région de « nouveau bastion républicain » d’Oahu. … C’était autrefois Hawaii Kai, Aina Haina et Kailua. Maintenant, Kapolei, Ewa, Waipahu, la côte de Waianae, tout cela change.

Il y a deux ans, Garcia a rejoint ses collègues républicains de première année à la Chambre des représentants, Elijah Pierick (R, Royal Kunia-Waipahu-Honouliuli) et David Alcos III (Ocean Pointe-Barbers Point).

Ces élections ont suivi celles du sénateur Kurt Fevella (R, Ewa Beach-Ocean Pointe-Iroquois Point) et des conseillers municipaux Augie Tulba et Andria Tupola, qui ont tous deux été réélus lors de la primaire non partisane en août, sans que personne ne les ait contestés. Le siège de Fevella n’est pas en lice pour ce cycle.

En 2022, les électeurs du centre d’Oahu ont également élu l’ancien chef de la minorité républicaine à la Chambre, Val Okimoto, au Conseil pour représenter le district 8, qui comprend Pearl City, Mililani et Mililani Mauka. Le siège d’Okimoto n’est pas non plus en lice cette année.

Tupola a siégé à la Chambre des représentants en tant que républicaine de 2014 à 2018, date à laquelle elle s’est présentée sans succès contre le gouverneur de l’époque, David Ige, pour le poste de gouverneur. Elle représente désormais le district 1, qui couvre des parties d’Ewa Beach et de la côte de Waianae.

Tulba représente Waipahu, Iroquois Point, West Loch, Ewa Villages et des parties d’Ewa Beach.

Garcia, Pierick et Alcos sont tous trois confrontés à une réélection le 5 novembre face aux nouveaux venus démocrates. Ils représentent la moitié des six républicains actuels à la Chambre des représentants, et deux au Sénat. Les élections générales détermineront donc si les républicains de West Oahu continuent de progresser au sein de l’Assemblée législative de l’État ou s’ils régressent.

Leur soutien vient de la frustration des électeurs envers les démocrates qui ne font pas plus pour résoudre le coût de la vie à Hawaï et d’autres problèmes auxquels sont confrontés les gens ordinaires, selon Tulba et d’autres républicains.

« Les démocrates sont au pouvoir depuis plus de 60 ans et leurs politiques sont la raison pour laquelle les gens quittent l’État et ne peuvent pas se permettre de vivre ici », a déclaré Tulba dans un texte adressé au Honolulu Star-Advertiser. « Les gens en ont assez de la même machine politique qui ruine leur pays et ne profite qu’à des groupes restreints d’initiés. Les habitants de l’ouest veulent du changement et n’ont pas peur de voter pour le changement.[…]Les habitants de l’ouest sont dynamiques et ils veulent élire des personnes qui représentent leurs valeurs et protègent leur liberté et leur sécurité. »

Garcia a déclaré que la région a connu des changements massifs depuis la fin de l’ère des plantations il y a une génération, entraînant le remplacement des anciennes terres de canne à sucre par des banlieues et des centres commerciaux.

Le message des républicains, a déclaré Garcia, résonne auprès des électeurs qui estiment que le système politique contrôlé par les démocrates à Hawaï n’a pas amélioré de manière spectaculaire la vie des familles de travailleurs, dont beaucoup ont déménagé à West Oahu pour acheter des maisons moins chères et ont dû faire face à des trajets frustrants vers et depuis la ville.

Selon Garcia, de nombreux Hawaïens autochtones du district « ont des valeurs socialement conservatrices et ils réalisent que leurs valeurs s’alignent sur les valeurs républicaines de gouvernement limité et de priorité accordée aux familles locales ».

Dans un texte adressé au Star-Advertiser, Alcos a écrit que « les valeurs conservatrices, comme un gouvernement plus petit, des impôts moins élevés et des valeurs familiales traditionnelles, ont trouvé un écho auprès des électeurs de l’ouest du pays, guidant leurs décisions et leurs préférences. De plus, l’accent mis par le parti sur la croissance économique et la création d’emplois a séduit les résidents en quête de stabilité financière et de prospérité… .

« Le soutien croissant aux républicains est encore amplifié par le soutien des églises locales de nos districts, telles que Inspire Church, Bread of Life et New Hope Leeward, qui promeuvent les valeurs conservatrices et contribuent à la prospérité de la communauté », a écrit Alcos. « Ces églises, ainsi que les politiciens locaux qui comprennent et abordent les luttes quotidiennes de la communauté, ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du paysage politique et l’obtention de soutiens pour les candidats républicains. »

Tamara McKay, présidente du Parti républicain d’Hawaï, a déclaré que les embouteillages pour se rendre dans le West Side et en revenir réduisent la qualité de vie des électeurs, ce qui se reflète au moment des élections.

« Nous sommes sur une île au milieu d’un océan et le trafic est comme à San Francisco, alors que tout l’argent est dépensé dans des trains qui ne mènent nulle part », a-t-elle déclaré. « Cela a des répercussions pour la majorité au pouvoir. Ils nous ont rendus dépendants des importations dans un État qui bénéficie d’un climat parfait toute l’année pour cultiver des cultures et élever du bétail pour nourrir notre État, alors que les denrées alimentaires sont hors de contrôle. Pourquoi nos politiciens ne mettent-ils pas en œuvre des solutions de bon sens ? »

En conséquence, a déclaré McKay, « des milliardaires et des investisseurs étrangers arrivent au pays tandis que des familles déménagent parce qu’elles n’en ont pas les moyens. Pour les jeunes familles, le rêve américain est en train de mourir. Pour la jeune génération, c’est à eux de voter. C’est la seule façon de sauver l’État et d’apporter des changements. »