West Nile signalé dans quatre comtés en 2023, IDPH avertit de «combattre la morsure» – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois rappelle au public que, parallèlement au début de l’été, la saison des moustiques commence dans l’Illinois. Des lots positifs de virus du Nil occidental ont été signalés dans quatre comtés de l’État. Le rappel intervient alors que les responsables de la santé publique du pays soulignent l’importance de prendre des mesures pour «combattre la piqûre» pendant la semaine nationale de sensibilisation au contrôle des moustiques, du 18 au 24 juin.

L’IDPH soutient les efforts de lutte contre les moustiques dans tout l’État en fournissant un financement total de 2,5 millions de dollars aux 97 services de santé locaux de l’Illinois pour les activités de surveillance et de contrôle des vecteurs. Cela comprend l’achat et l’application de larvicides, la collaboration avec les administrations municipales locales et les médias d’information locaux pour la prévention et l’éducation au VNO et l’enquête sur les sites de production de moustiques et les plaintes de moustiques nuisibles. Les services de santé locaux collectent des moustiques pour les tests de dépistage du virus du Nil occidental et collectent également des oiseaux malades ou morts pour les tests de dépistage du virus du Nil occidental.

Bien qu’aucun cas humain de virus du Nil occidental n’ait été signalé dans l’Illinois jusqu’à présent cette année, il y a eu 34 cas humains, qui sont nettement sous-déclarés, et huit décès attribués à la maladie dans l’État en 2022. Ce nombre de décès était le le plus au cours d’une année depuis 2018, alors qu’il y en avait 17. Au total, 10 lots de moustiques testés positifs pour le virus du Nil occidental ont été signalés cette année dans les comtés de Cook, La Salle, Morgan et St. Clair.

Des mises à jour sur les cas signalés peuvent être trouvées sur l’IDPH Page de surveillance du virus du Nil occidental.

Le premier lot de moustiques testés positifs pour le VNO cette année a été signalé le 30 mai à Evanston. En 2022, le premier lot de moustiques testés positifs a été collecté le 24 mai dans le comté de DuPage. L’année dernière, 44 comtés ont signalé un cas de moustiques, d’oiseaux, de chevaux et/ou d’humains positifs au virus du Nil occidental. La plus jeune personne à avoir signalé un cas de virus du Nil occidental dans l’Illinois l’année dernière avait 26 ans, alors que l’âge médian des cas humains était de 64 ans.

L’IDPH encourage le public à Combattre la morsure en pratiquant les trois « R » – réduire, repousser et signaler :

RÉDUIRE – assurez-vous que les portes et les fenêtres sont munies de moustiquaires bien ajustées. Réparez ou remplacez les écrans qui ont des déchirures ou d’autres ouvertures. Essayez de garder les portes et les fenêtres fermées.

– assurez-vous que les portes et les fenêtres sont munies de moustiquaires bien ajustées. Réparez ou remplacez les écrans qui ont des déchirures ou d’autres ouvertures. Essayez de garder les portes et les fenêtres fermées. Éliminez ou rafraîchissez chaque semaine toutes les sources d’eau stagnante où les moustiques peuvent se reproduire, y compris l’eau des bains d’oiseaux, des étangs, des pots de fleurs, des pataugeoires, des vieux pneus et de tout autre récipient.

REPOUSSER – à l’extérieur, portez des chaussures et des chaussettes, un pantalon long et une chemise à manches longues de couleur claire, et appliquez un insectifuge homologué par l’EPA contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné, IR 3535, du para-menthane-diol ( PMD), ou 2-undécanone selon les instructions de l’étiquette. Consulter un médecin avant d’utiliser des répulsifs sur les nourrissons.

– à l’extérieur, portez des chaussures et des chaussettes, un pantalon long et une chemise à manches longues de couleur claire, et appliquez un insectifuge homologué par l’EPA contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné, IR 3535, du para-menthane-diol ( PMD), ou 2-undécanone selon les instructions de l’étiquette. Consulter un médecin avant d’utiliser des répulsifs sur les nourrissons. RAPPORT – signalez les endroits où vous voyez de l’eau stagnante pendant plus d’une semaine, comme les fossés en bordure de route, les cours inondées et les endroits similaires qui peuvent produire des moustiques. Le service de santé local ou le gouvernement de la ville peut être en mesure d’ajouter un larvicide à l’eau, ce qui tuera toutes les larves de moustiques.

Des informations supplémentaires sur le virus du Nil occidental sont disponibles sur le Site internet de l’IDPH.